В первом квартале закрылось вдвое больше ФОПов, чем открылось — исследование YC.Market

В течение первого квартала 2025 года количество закрытых ФОПов выросло до 108 242, что более чем на 50% превышает показатель четвертого квартала 2024 года (71 975). Об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market.

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При этом за январь-март 2025 было зарегистрировано 56 826 новых ФОП, что примерно на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года (47 347).

Причины

Такой скачок объясняется накопленным «отложенным спросом»: почти год (19.01.2024 — 08.01.2025) работа ЕГР была приостановлена, и многие предприниматели не могли вовремя зарегистрировать новый бизнес или прекратить старый.

После возобновления работы реестра в начале 2025-го эти отложенные регистрации и ликвидации массово реализовались, что и привело к аномально высоким показателям открытий и закрытий ФОП в первом квартале.

Особенно показателен отраслевой срез новых и прекращенных ФОПов. Первый квартал 2025 года демонстрирует, что 10 ведущих отраслей почти полностью сконцентрировали наибольшую часть как открытий, так и закрытий малых бизнесов.

Открытие ФОП по отраслям

Больше всего новых предпринимателей традиционно появилось в сфере розничной торговли — 14 510 ФОП в I кв. 2025 г. (в IV кв. 2024 г. было 13 490).

Второе место по количеству открытий занял сектор информационных технологий (ИТ): 8 586 новых ФОП против 6 455 в предыдущем квартале.

На третьем месте — категория «Другие услуги» с показателем 7542 открытия (было 5736).

В первую пятерку также вошли транспорт и логистика (3578) и общепит (2895), за которыми следуют оптовая торговля (2692), образование (2608), реклама и маркетинг (1769), медицинские услуги (1745) и операции с недвижимостью (1).

Большинство ведущих отраслей продемонстрировали рост числа новых ФОП по сравнению с IV кварталом. Исключением стала оптовая торговля, где показатель несколько снизился (2692 против 2859 в последнем квартале 2024 года).

Закрытие ФОП по отраслям

«Антирейтинг» возглавляет розничная торговля — в I кв. 2025 г. закрылись 32 726 ФОП против 21 222 в предыдущем квартале. Это самый большой объем ликвидаций среди всех секторов.

Высокие показатели закрытий также в ИТ-секторе (17 242 закрытых ФОП в I кв. 2025 против 14 040 в IV кв. 2024) и сфере других услуг (16 663 против 10 227).

Далее по количеству следуют транспорт и логистика (9761 в I кв. 2025), оптовая торговля (4729), общепит (4225), реклама и маркетинг (2330), образовательные учреждения (2101), операции с недвижимостью (2043) и сельское хозяйство (1).

Во всех ведущих отраслях количество закрытых ФОП в первом квартале значительно превысило число новых открытий.

Наибольший отрицательный баланс наблюдается в торговле: всего за один квартал розничный сектор потерял примерно 18 тыс. ФОП нетто (закрыто 32,7 тыс. против 14,5 тыс. вновь созданных бизнесов). В ИТ и других услугах чистые потери составили около 8−9 тыс. ФОП за квартал. Это свидетельствует о существенном оттоке предпринимателей даже в наиболее популярных сферах бизнеса.

Региональный срез

Географический анализ свидетельствует об устойчивом сосредоточении предпринимательской активности в крупных городах и областях лидерах украинской экономики.

Самая высокая предпринимательская активность зафиксирована в столице: в Киеве за I кв. 2025 зарегистрировано 8 363 новых ФОП (для сравнения, в IV кв. 2024 — 7 333).

Среди областей лидером является Днепропетровская — 5 461 открытие за квартал, далее следуют Львовская (4 428), Киевская (4 310), Одесская (3 974) и Харьковская (3 771) области. Во всех этих регионах количество новых ФОП заметно возросло против конца 2024 года.

Закрытие по регионам. Первенство по количеству ликвидированных ФОП содержит столица. В г. Киеве в I кв. 2025 г. прекратили деятельность 14 212 ФОПов. Среди областей больше всего закрытий зафиксировано в Харьковской (9830) и Днепропетровской (9306). Далее следуют Одесская область (8314), Львовская (7062) и Киевская (6879).

Гендерное распределение

Женщины продолжают составлять большинство среди открывающихся украинских ФОП и несколько превышают половину среди закрывающихся.

В I квартале 2025 года доля женщин среди вновь зарегистрированных ФОП составила 61,5% (34 896 из 56 826), что почти аналогично показателю предыдущего квартала (62,4%). Соответственно, на мужчин приходилось около 38−39% новых предпринимателей.

Среди закрытых ФОП гендерный баланс был ближе к паритету. Женщины составляли 52,7% от общей части прекращенных ФОП в I кв. 2025 (56 997 из 108 242), что несколько больше 51,8% в IV кв. 2024. Доля мужчин среди ликвидированных ФОП соответственно колебалась в пределах 47−48%.

«Следовательно, более половины как новых, так и закрытых предприятий в форме ФОП в Украине обеспечивают женщины. Это может свидетельствовать о высокой роли женщин в малом бизнесе, а также о том, что экономические вызовы одинаково влияют на предпринимателей обоих полов», — говорится в сообщении.

В общем, даже с поправкой на технические сбои, тенденция остается такой, что количество закрытых ФОПов устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране.

«Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов — полномасштабная война и экономические трудности, вероятно, продолжают усложнять ведение малого предпринимательства, что отражается в показателях практически всех регионов и отраслей», — подчеркнули аналитики YC.Market.