Ledger запустил физический ключ для восстановления криптокошельков без доступа в интернет

Компания Ledger, один из ведущих производителей аппаратных криптокошельков, выпустила новый продукт Ledger Recovery Key. Это полностью автономный инструмент, разработанный для того, чтобы помочь пользователям восстановить доступ к своим кошелькам с помощью физической смарт-карты, без использования облачных сервисов и подтверждения личности. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание Cointelegraph.

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Принцип работы и преимущества

Новый инструмент является ответом на критику предыдущего сервиса Ledger Recover, который полагался на облачные технологии. В отличие от него, Ledger Recovery Key работает полностью офлайн. Для восстановления доступа пользователю достаточно приложить смарт-карту к совместимому кошельку Ledger (на данный момент это модели Flex и Stax) с помощью технологии NFC и ввести свой PIN-код.

Такой подход не требует подключения к интернету или участия посредников в процессе восстановления. Кроме того, сервис не собирает никаких персональных данных, что обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности и предоставляет пользователям полный контроль над своими активами.

Безопасность и прозрачность

В Ledger отмечают, что новый инструмент использует ту же технологию защищенного чипа (Secure Element), что и в основных аппаратных кошельках компании. Продукт прошел тщательные внутренние и внешние аудиты безопасности, в частности, от собственной команды Donjon и независимой фирмы по кибербезопасности Synacktiv.

Для обеспечения максимальной прозрачности и восстановления доверия сообщества, Ledger сделала код приложения Ledger Recovery Key полностью открытым, разместив его на GitHub. Компания также опубликовала подробный технический документ (whitepaper), приглашая мировое криптосообщество к проверке и анализу кода.

Проблема восстановления кошелька: сид-фраза против новых решений

Стандартным методом восстановления доступа к криптовалютному кошельку является использование сид-фразы (seed phrase) — уникальной последовательности из 12 или 24 слов. Эта фраза является главным ключом ко всем криптоактивам пользователя. Главная проблема этого метода заключается в том, что он создает единственную точку отказа:

Риск потери: если пользователь потеряет свою сид-фразу (например, во время пожара или просто забудет, где ее записал), доступ к средствам будет утрачен навсегда.

Риск кражи: если кто-то другой найдет или сфотографирует вашу сид-фразу, он получит полный контроль над вашими активами.

Эта дилемма («как надежно сохранить фразу, но не потерять ее?») является одним из самых больших барьеров для массового принятия криптовалют. Предыдущая попытка Ledger решить эту проблему с помощью облачного сервиса Ledger Recover, который хранил зашифрованные части фразы у третьих лиц, вызвала шквал критики со стороны сообщества. Новый физический ключ является еще одной попыткой решить ту же проблему, но уже способом, который больше соответствует принципам самостоятельного хранения и офлайн-безопасности.

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