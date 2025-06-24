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24 июня 2025, 15:27 Читати українською

Развивающиеся рынки превзошли развитые страны по доходности

Валюты, акции и облигации развивающихся стран демонстрируют высокую доходность в 2025 году, несмотря на торговую войну президента США Дональда Трампа и конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

Валюты, акции и облигации развивающихся стран демонстрируют высокую доходность в 2025 году, несмотря на торговую войну президента США Дональда Трампа и конфликт на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРост индексовИндекс JPMorgan облигаций развивающихся рынков (EMBI) и индекс MSCI их акций выросли примерно на 10% с начала года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост индексов

Индекс JPMorgan облигаций развивающихся рынков (EMBI) и индекс MSCI их акций выросли примерно на 10% с начала года.

Для сравнения, индекс MSCI World, охватывающий крупные акции в 23 развитых экономиках, вырос на 4,8%, а индекс FTSE World Government Bond — на 6,6%

Инвесторы проявляют интерес к этим рынкам в последние месяцы, стремясь диверсифицировать активы от долларовых инструментов на фоне опасений по поводу непредсказуемой политики США.

«Внезапно это снова делает очень привлекательными долговые обязательства в национальной валюте на развивающихся рынках», — отметил главный инвестиционный директор Principal Finisterre Дамьен Буше.

Активы развивающихся рынков сохранили свои позиции, несмотря на израильские и американские удары по Ирану, которые привели к краткосрочному росту цен на нефть, но пока не вызвали серьезных последствий на финансовых рынках.

По данным аналитиков JPMorgan, доля акций развивающихся рынков сократилась до примерно 5% активов под управлением глобальных фондов акций по сравнению с почти 8% в 2017 году. При этом дополнительную поддержку местным рынкам оказало ослабление доллара.

С начала года инвесторы вывели около $22 млрд из фондов акций и облигаций развивающихся рынков в целом. Пик снятия средств пришелся на апрель, когда опасения из-за американских тарифов на глобальный рост достигли максимума. Но чистый приток средств в фонды в $11 млрд вернулся в мае и июне.

Cоруководитель отдела экономики стран Центральной и Восточной Европы в Goldman Sach Кевин Дейли отмечает, что активы развивающихся рынков в локальной валюте были недооценены в течение ряда лет, поэтому даже небольшие притоки оказывают непропорционально большой эффект.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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