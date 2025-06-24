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24 июня 2025, 14:45 Читати українською

Киевстар запустил облачный сервис для бизнеса и госсектора

Мобильный оператор Киевстар объявил о запуске собственного облачного сервиса Kyivstar Cloud, ориентированного на бизнес-клиентов и организации государственного сектора. Новая услуга позволит компаниям хранить данные и поддерживать свои операционные процессы в локальной цифровой среде. Об этом 24 июня говорится в пресс-релизе компании.

Мобильный оператор Киевстар объявил о запуске собственного облачного сервиса Kyivstar Cloud, ориентированного на бизнес-клиентов и организации государственного сектора.

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Возможности нового сервиса

Платформа Kyivstar Cloud построена на серверном оборудовании от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Она позволяет клиентам самостоятельно создавать и администрировать виртуальные серверы и машины, развертывать среды для удаленного доступа, размещать корпоративные системы (CRM, ERP), хранить данные компании, а также тестировать программное обеспечение.

Среди ключевых преимуществ сервиса в компании называют легкую масштабируемость, что позволяет настраивать ресурсы под потребности как малого, так и крупного бизнеса. Кроме того, Kyivstar Cloud можно сочетать с облачными сервисами от других глобальных провайдеров, таких как Microsoft Azure или Amazon Web Services, создавая гибридные решения.

Стратегические амбиции и контекст компании

В Киевстар рассматривают новый сервис не только как продукт для бизнеса, но и как потенциальную часть общенациональной цифровой инфраструктуры. В перспективе платформа может стать основой для решений в сфере электронного управления, медицинских систем и образовательных платформ.

Этот запуск является частью крупной инвестиционной программы. VEON, международная группа и акционер Киевстар, вместе с украинским оператором планируют инвестировать $1 млрд в Украину в период с 2023 по 2027 годы. По состоянию на март 2025 года «Киевстар» обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи.

Что такое облачные сервисы (IaaS) и почему они важны для бизнеса

Облачные сервисы — это модель предоставления компьютерных ресурсов через интернет. Вместо того чтобы покупать и обслуживать собственные физические серверы, компании могут арендовать необходимые мощности у провайдера.

Kyivstar Cloud является примером модели IaaS (Infrastructure as a Service / Инфраструктура как услуга). Это базовый уровень облачных услуг, когда провайдер предоставляет фундаментальные строительные блоки IT-инфраструктуры: виртуальные серверы, хранилища данных, сетевые ресурсы. Клиент при этом получает полный контроль над операционными системами и программным обеспечением, которое он устанавливает.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
ahaha
ahaha
24 июня 2025, 16:19
#
Отличное решение предать ВСЕ свои данные третьим лицам добровольно. Все промышленные, и не только, шпилны громко хлопают в ладоши стоя. Приличные организации наоборот закупают дорогое оборудование и зацикливают процессы обмена данными с исключением выхода во вне. Кто даст гарантию, что твоими данными не воспользуются или они не будут проданы, когда контроля по сути нет?
+
0
Maksym .
Maksym .
24 июня 2025, 17:03
#
Так можно и про АВС и микрософт сказать) банки на них работают…ту вопрос в гарантиях безопасности, и да у КС они наверное желают быть лучше) а само решение с ЦОДами и ИааС — это гуд направление
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