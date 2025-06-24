Киевстар запустил облачный сервис для бизнеса и госсектора

Мобильный оператор Киевстар объявил о запуске собственного облачного сервиса Kyivstar Cloud, ориентированного на бизнес-клиентов и организации государственного сектора. Новая услуга позволит компаниям хранить данные и поддерживать свои операционные процессы в локальной цифровой среде. Об этом 24 июня говорится в пресс-релизе компании.

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Возможности нового сервиса

Платформа Kyivstar Cloud построена на серверном оборудовании от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Она позволяет клиентам самостоятельно создавать и администрировать виртуальные серверы и машины, развертывать среды для удаленного доступа, размещать корпоративные системы (CRM, ERP), хранить данные компании, а также тестировать программное обеспечение.

Среди ключевых преимуществ сервиса в компании называют легкую масштабируемость, что позволяет настраивать ресурсы под потребности как малого, так и крупного бизнеса. Кроме того, Kyivstar Cloud можно сочетать с облачными сервисами от других глобальных провайдеров, таких как Microsoft Azure или Amazon Web Services, создавая гибридные решения.

Стратегические амбиции и контекст компании

В Киевстар рассматривают новый сервис не только как продукт для бизнеса, но и как потенциальную часть общенациональной цифровой инфраструктуры. В перспективе платформа может стать основой для решений в сфере электронного управления, медицинских систем и образовательных платформ.

Этот запуск является частью крупной инвестиционной программы. VEON, международная группа и акционер Киевстар, вместе с украинским оператором планируют инвестировать $1 млрд в Украину в период с 2023 по 2027 годы. По состоянию на март 2025 года «Киевстар» обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи.

Что такое облачные сервисы (IaaS) и почему они важны для бизнеса

Облачные сервисы — это модель предоставления компьютерных ресурсов через интернет. Вместо того чтобы покупать и обслуживать собственные физические серверы, компании могут арендовать необходимые мощности у провайдера.

Kyivstar Cloud является примером модели IaaS (Infrastructure as a Service / Инфраструктура как услуга). Это базовый уровень облачных услуг, когда провайдер предоставляет фундаментальные строительные блоки IT-инфраструктуры: виртуальные серверы, хранилища данных, сетевые ресурсы. Клиент при этом получает полный контроль над операционными системами и программным обеспечением, которое он устанавливает.