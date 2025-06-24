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24 июня 2025, 14:24 Читати українською

Доля юаня упала до рекордно низкой в расчетах через SWIFT. Доллар сохраняет лидерство

По итогам мая китайский юань опустился на шестое место в рейтинге самых популярных валют для глобальных расчетов через SWIFT. Его доля снизилась на 0,61 п.п. — с 3,50% в апреле до 2,89% в мае, свидетельствуют данные системы межбанковских расчетов.

По итогам мая китайский юань опустился на шестое место в рейтинге самых популярных валют для глобальных расчетов через SWIFT.
Фото: depositphotos

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Вместо юаня — канадский доллар

Место юаня занял канадский доллар с долей 3,11%. В 2024 году максимально низкая доля у китайской валюты была зафиксирована в октябре (2,93%).

«Общий объем платежей в юанях снизился на 23,07% по сравнению с апрелем 2025 года, тогда как общий объем расчетов во всех валютах сократился на 6,81%. Если учитывать только международные платежи, за исключением расчетов внутри зоны евро, юань также занял шестое место с долей 2,09% в мае 2025 года», — говорится в материалах SWIFT.

Доллар лидирует

По остальным валютам динамика распределения долей в системе SWIFT была следующей: доллар США сохранил уверенное лидерство, несмотря на снижение доли с 49,68% в апреле до 48,46% в мае. Евро увеличил долю — с 22,24% в апреле до 23,56% в мае.

В то же время британский фунт стерлингов укрепил позиции, увеличив долю с 6,51% до 7,06%. Японская иена, напротив, сократила свою долю в международных расчетах — с 4,03% в апреле до 3,7% в мае.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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