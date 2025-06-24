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24 июня 2025, 13:42 Читати українською

Японская Metaplanet инвестирует $5 млрд в дочернюю компанию в США для скупки биткоинов

Японская инвестиционная фирма Metaplanet, специализирующаяся на биткоинах, капитализирует свою американскую дочернюю компанию Metaplanet Treasury Corp на $5 миллиардов. Этот шаг является частью агрессивной стратегии компании по расширению операций по приобретению биткоинов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание Cryptopolitan.

Японская инвестиционная фирма Metaplanet, специализирующаяся на биткоинах, капитализирует свою американскую дочернюю компанию Metaplanet Treasury Corp на $5 миллиардов.

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Агрессивная стратегия накопления

Главная цель инвестиции — получить доступ к более глубокой ликвидности на рынках США, что позволит компании покупать большие объемы биткоинов как на централизованных биржах, так и на внебиржевых (OTC) площадках.

Стратегия компании уже дает заметные результаты. После недавнего приобретения 1 111 BTC общие активы Metaplanet выросли до 11 111 BTC. Таким образом, компания досрочно превысила свою цель на 2025 год в 10 000 BTC и приблизилась к тому, чтобы опередить компанию Tesla в рейтинге корпоративных владельцев биткоина.

Впечатляющий рост и рыночное влияние

Финансовые возможности Metaplanet для таких масштабных закупок подкреплены ростом цены ее собственных акций, которые за последние шесть месяцев подорожали на 1250%. В отличие от других компаний, осуществляющих эпизодические покупки, Metaplanet придерживается стратегии последовательного и постоянного накопления биткоина.

Деятельность компании уже влияет на рыночные индикаторы. В частности, индекс Market Vector, отслеживающий криптовалютные компании, демонстрирует стабильный рост в течение последних месяцев.

Долгосрочные амбиции

Конечная цель Metaplanet — накопить 210 000 BTC до конца 2027 года, что позволит ей конкурировать по объемам даже с некоторыми государственными резервами. Расширение присутствия на рынке США является ключевым шагом для достижения этой цели, поскольку это открывает доступ к более широкому финансированию и повышает доверие со стороны крупных институциональных инвесторов. Своими действиями Metaplanet стремится стать доминирующим игроком в сфере корпоративных биткойн-казначейств.

Корпоративные казны биткойнов: кто такие Metaplanet и MicroStrategy

В последние годы появилась новая стратегия корпоративных финансов, где публичные компании используют биткоин в качестве основного резервного актива своей казны. Вместо того чтобы держать все свои резервы в традиционных валютах (таких как доллар США), которые подвержены инфляции, эти компании конвертируют значительную часть средств в биткоин. Они рассматривают его как долгосрочное средство сохранения стоимости, похожее на «цифровое золото».

  • MicroStrategy (MSTR): Американская компания, пионер и один из крупнейших в мире корпоративных владельцев биткоина. Под руководством Майкла Сейлора она с 2020 года последовательно накапливает биткоины, превратив свои акции в своеобразный биржевой инструмент для инвестирования в BTC.
  • Metaplanet: Японская публичная компания, которую часто называют «MicroStrategy Азии». Она открыто следует стратегии американского предшественника, стремясь стать главным центром для инвестиций в биткойн через фондовый рынок в азиатском регионе.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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