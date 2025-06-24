Японская Metaplanet инвестирует $5 млрд в дочернюю компанию в США для скупки биткоинов

Японская инвестиционная фирма Metaplanet, специализирующаяся на биткоинах, капитализирует свою американскую дочернюю компанию Metaplanet Treasury Corp на $5 миллиардов. Этот шаг является частью агрессивной стратегии компании по расширению операций по приобретению биткоинов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание Cryptopolitan.

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Агрессивная стратегия накопления

Главная цель инвестиции — получить доступ к более глубокой ликвидности на рынках США, что позволит компании покупать большие объемы биткоинов как на централизованных биржах, так и на внебиржевых (OTC) площадках.

Стратегия компании уже дает заметные результаты. После недавнего приобретения 1 111 BTC общие активы Metaplanet выросли до 11 111 BTC. Таким образом, компания досрочно превысила свою цель на 2025 год в 10 000 BTC и приблизилась к тому, чтобы опередить компанию Tesla в рейтинге корпоративных владельцев биткоина.

Впечатляющий рост и рыночное влияние

Финансовые возможности Metaplanet для таких масштабных закупок подкреплены ростом цены ее собственных акций, которые за последние шесть месяцев подорожали на 1250%. В отличие от других компаний, осуществляющих эпизодические покупки, Metaplanet придерживается стратегии последовательного и постоянного накопления биткоина.

Деятельность компании уже влияет на рыночные индикаторы. В частности, индекс Market Vector, отслеживающий криптовалютные компании, демонстрирует стабильный рост в течение последних месяцев.

Долгосрочные амбиции

Конечная цель Metaplanet — накопить 210 000 BTC до конца 2027 года, что позволит ей конкурировать по объемам даже с некоторыми государственными резервами. Расширение присутствия на рынке США является ключевым шагом для достижения этой цели, поскольку это открывает доступ к более широкому финансированию и повышает доверие со стороны крупных институциональных инвесторов. Своими действиями Metaplanet стремится стать доминирующим игроком в сфере корпоративных биткойн-казначейств.

Корпоративные казны биткойнов: кто такие Metaplanet и MicroStrategy

В последние годы появилась новая стратегия корпоративных финансов, где публичные компании используют биткоин в качестве основного резервного актива своей казны. Вместо того чтобы держать все свои резервы в традиционных валютах (таких как доллар США), которые подвержены инфляции, эти компании конвертируют значительную часть средств в биткоин. Они рассматривают его как долгосрочное средство сохранения стоимости, похожее на «цифровое золото».

MicroStrategy (MSTR): Американская компания, пионер и один из крупнейших в мире корпоративных владельцев биткоина. Под руководством Майкла Сейлора она с 2020 года последовательно накапливает биткоины, превратив свои акции в своеобразный биржевой инструмент для инвестирования в BTC.

Metaplanet: Японская публичная компания, которую часто называют «MicroStrategy Азии». Она открыто следует стратегии американского предшественника, стремясь стать главным центром для инвестиций в биткойн через фондовый рынок в азиатском регионе.

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