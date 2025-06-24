Заработная плата в центральных госорганах в мае выросла на 15,5%. Где получают больше всего

В мае 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 58,8 тысяч гривен. По сравнению с маем прошлого года (50,9 тысяч гривен) она увеличилась на 15,5%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Какая средняя заработная плата в Украине

Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии. В апреле эта сумма составила 19 856 гривен 19 копеек.

Какая заработная плата в центральных госорганах

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (114,1 тысяч гривен). В НКРЭКУ работают 525 человек.

За ней следует Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей — 96,1 тысячи гривен. Численность сотрудников — 59.

Третью строчку занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 91,3 тысячи гривен. Численность сотрудников — 373 человека.

В АМКУ 89,5 тысяч гривен. В комитете работает 269 человек.

Заработная плата руководителей

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,4 тысяч гривен.