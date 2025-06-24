В мае 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 58,8 тысяч гривен. По сравнению с маем прошлого года (50,9 тысяч гривен) она увеличилась на 15,5%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Заработная плата в центральных госорганах в мае выросла на 15,5%. Где получают больше всего
Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какая средняя заработная плата в Украине
Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии. В апреле эта сумма составила 19 856 гривен 19 копеек.
Какая заработная плата в центральных госорганах
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (114,1 тысяч гривен). В НКРЭКУ работают 525 человек.
За ней следует Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей — 96,1 тысячи гривен. Численность сотрудников — 59.
Третью строчку занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 91,3 тысячи гривен. Численность сотрудников — 373 человека.
В АМКУ 89,5 тысяч гривен. В комитете работает 269 человек.
Заработная плата руководителей
Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,4 тысяч гривен.
- НАПК — 303,5 тысячи гривен (5 чиновников),
- Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей — 287,4 тысяч гривен (4 человека),
- НКРЭКУ — 232,9 тысячи гривен (7 человек),
- Центральная избирательная комиссия — 211,7 тысячи гривен (18 человек).
Комментарии - 1
Нац. комісія з цінних паперів та фондового ринку — питання, чим займається взагалі ця «комісія», якщо в Україні фондовий ринок тільки на папері існує, а де факто фондовий ринок України мертвий? Ну типу, за що гроші отримують, що регулюють там, якщо ринок здох давно, всі кому треба мають рахунки в IBKR чи FF закордонних.
Центральна виборча комісія — це взагалі повний алєс, ну типу, в нас вибори коли останні були? а коли наступні будуть? а що тоді ця комісія робить і за що такі гроші отримують з державного бюджету (читати з коштів платників податків)?
Міністерство молоді та спорту — це міністерство тієї молоді, котру батьки активно вивозять за кордон, поки 18 років не виповнилося?))
Антимонопольний комітет України — а вони щось чули про ДТЕК, чи обленерго чи про будь-які водоканали міські, де ти або працюєш на тих умовах котрі тобі структура ця пропонує, або тобі просто світло/воду вимикають, бо вони монополісти?)
Пенсійний фонд України — тут взагалі питань немає, особливо після того, як заступник міністра соцполітики Марчак сказала, шо українцям не варто розраховувати на пенсії))
Міністерство національної єдності - оно міністр нац.єдності потужно виїхав закордон і залишився там, ой, тобто «відрядження»))) потужно єднаймося))) який міністр, таке і міністерство, що є, що немає.