Военный сбор: поступления за 5 месяцев составили 61,6 млрд гривен

В январе-мае 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза (на 45,2 млрд грн) больше поступлений за аналогичный период прошлого года. За январь — май 2024 уплатили 16,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.