В январе-мае 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза (на 45,2 млрд грн) больше поступлений за аналогичный период прошлого года. За январь — май 2024 уплатили 16,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Военный сбор: поступления за 5 месяцев составили 61,6 млрд гривен
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Причина роста
Причина роста — повышение с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5% и сознательная позиция плательщиков, которые своевременно платят налоги и поддерживают наших военных.
Больше всего оплатили
- Киев — 20,1 млрд грн,
- Днепропетровская область — 7,1 млрд грн,
- Львовская область — 4,7 млрд грн,
- Харьковская область — 3,9 млрд гривен.
Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.
Ставки военного сбора
ФОП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
- Плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально.
- Предприниматели на общей системе налогообложения — 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.
- Из наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.
- Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5% с дохода.
Источник: Минфин
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