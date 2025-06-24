Доллар дешевеет на новостях о прекращении огня между Израилем и Ираном

Доллар США подешевел во вторник, 24 июня, тогда как его австралийский и новозеландский аналоги выросли после того, как президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, что вызвало радость инвесторов и вызвало рост рисков на рынках. Об этом пишет Reuters.

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Прекращение огня

Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, что потенциально положит конец 12-дневному конфликту, который заставил миллионы людей бежать из Тегерана и вызвал опасения по поводу дальнейшей эскалации в разорванном войной регионе.

Чувствительный риску австралийский доллар получил подъем и последний раз торговался на 0,5% выше, до $0,6493, как и киви, который вырос на 0,55% до $0,6009. Израильский шекель также резко вырос, подскочив на 1% по отношению к доллару до самого высокого уровня с февраля 2023 года.

«Это, очевидно, положительная новость для настроений по риску», — сказал Родриго Катриль, старший валютный стратег Национального банка Австралии, по поводу объявленного прекращения огня.

«Нам, очевидно, нужно немного больше деталей относительно того, что именно все это означает… Я думаю, что это будут условия прекращения огня и какие условия для более продолжительного мирного соглашения».

Доллар, получивший на прошлой неделе поддержку от спроса на безопасные активы, в целом упал после этих новостей.

По отношению к иене доллар снизился на 0,47% до 145,45.

Евро вырос на 0,23% до $1,1605, а фунт стерлингов — на 0,27% до $1,3564.

Йена и евро выиграли от падения цен на нефть, поскольку и ЕС, и Япония в значительной степени зависят от импорта нефти и сжиженного природного газа, в то время как Соединенные Штаты являются чистым экспортером.

Добавили отрицательное влияние на доллар смягчающие комментарии политика Федеральной резервной системы Мишель Боуман, заявившей, что центральному банку США следует в ближайшее время рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок.

Открытость Боумена по скорому снижению ставок поддерживает председатель ФРС Кристофер Уоллер, который на прошлой неделе в телевизионном интервью заявил, что также рассмотрит вопрос снижения ставки на заседании следующего месяца.

По отношению к корзине валют доллар несколько снизился до 98,12, продолжив падение более чем на 0,5% в течение предыдущей сессии.

Глава ФРС Джером Павелл должен дать показания перед Конгрессом США во вторник и среду, где основное внимание будет уделено перспективам по процентным ставкам в США.

«Похоже, что среди совета директоров ФРС растет раскол накануне показаний председателя ФРС Пауэлла», — сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

«Вероятность снижения ставки в июле… все еще недооценена. Я думаю, что она должна быть выше».

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июле примерно в 23% по сравнению с 14,5% день назад.

В криптовалютах биткойн вырос более чем на 1% до 105 155,52 долларов, в то время как эфир подскочил на 2,7% до 2 412,54 долларов, что отражает положительный настрой по риску.