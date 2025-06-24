Курс валют: евро в банках подорожал на 31 копейку

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке вырос на 10 копеек, а в продаже на 31 копейку.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро прибавил в покупке 16 копеек и 22 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,57−42,17 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,83, евро — 48,55−48,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,91−41,94 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,64−48,66 грн/евро.

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