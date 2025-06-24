Цена газа в ЕС упала на 12% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах обвалилась на 11,78% в начале торгов опустились до €35,75 за 1 МВт·ч, или $436,15 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Что повлияло на цены

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня. «Пожалуйста, не нарушайте перемирие!» — написал Трамп в сети Truth Social.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем.

В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.

Позднее Израиль вслед за Ираном подтвердил прекращение огня.