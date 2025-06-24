Кабинет министров поддержал законопроект, отменяющий 63 ненужных требования к бизнесу. Это позволит предпринимателям сэкономить около 400 млн грн. Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров.
Правительство отменяет 63 устаревших регуляций: что это значит для бизнеса
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Что именно отменяют и почему это важно
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Источник: Минфин
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