Два кредитных союза добровольно уходят с рынка, НБУ аннулировал их лицензии

Национальный банк Украины аннулировал лицензии и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза: «КИЕВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС» и «ВЗАИМОДОВИРА». Регулятор принял это решение на основании собственных заявлений этих учреждений, воспользовавшись особым порядком, действующим во время военного положения. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба Национального банка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина выхода с рынка

Решение об аннулировании лицензий было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 июня 2025 года.

Законодательство, действующее в период военного положения, позволяет кредитным союзам, не имеющим обязательств по привлеченным депозитам своих членов, обратиться в НБУ с заявлением о добровольном прекращении деятельности и выходе с рынка по упрощенной процедуре.

Информация о кредитных союзах

Оба кредитных союза, покинувших рынок, были небольшими игроками.

КС «КИЕВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС» имел стандартную лицензию, позволявшую как выдавать кредиты, так и привлекать вклады. Объем его активов на 1 мая 2025 года составлял около 10 млн грн, что составляло менее 1% от общего объема рынка кредитных союзов.

КС «ВЗАИМОДОВИРА» имела упрощенную лицензию и могла только предоставлять кредиты. Ее активы были еще меньше — около 722 тыс. грн, или 0,05% от всего рынка.

Что такое кредитный союз и чем он отличается от банка

Кредитный союз — это кооперативное финансовое учреждение, которое принадлежит своим членам и управляется ими. В отличие от банков, которые являются коммерческими структурами и работают для получения прибыли для акционеров, главная цель кредитного союза — предоставлять финансовые услуги именно своим членам на выгодных условиях.

Чтобы пользоваться услугами союза (брать кредит или размещать депозит), человек должен стать его членом. Обычно членство объединяет людей по определенному общему признаку (например, одинаковая профессия, место жительства или членство в одной ассоциации). Прибыль, которую получает кредитный союз, как правило, направляется на удешевление кредитов и повышение ставок по вкладам для его же членов.