Два кредитных союза добровольно уходят с рынка, НБУ аннулировал их лицензии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2025, 19:16 Читати українською

Два кредитных союза добровольно уходят с рынка, НБУ аннулировал их лицензии

Национальный банк Украины аннулировал лицензии и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза: «КИЕВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС» и «ВЗАИМОДОВИРА». Регулятор принял это решение на основании собственных заявлений этих учреждений, воспользовавшись особым порядком, действующим во время военного положения. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба Национального банка.

Национальный банк Украины аннулировал лицензии и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два кредитных союза: «КИЕВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС» и «ВЗАИМОДОВИРА».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина выхода с рынка

Решение об аннулировании лицензий было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 июня 2025 года.

Законодательство, действующее в период военного положения, позволяет кредитным союзам, не имеющим обязательств по привлеченным депозитам своих членов, обратиться в НБУ с заявлением о добровольном прекращении деятельности и выходе с рынка по упрощенной процедуре.

Информация о кредитных союзах

Оба кредитных союза, покинувших рынок, были небольшими игроками.

  • КС «КИЕВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС» имел стандартную лицензию, позволявшую как выдавать кредиты, так и привлекать вклады. Объем его активов на 1 мая 2025 года составлял около 10 млн грн, что составляло менее 1% от общего объема рынка кредитных союзов.
  • КС «ВЗАИМОДОВИРА» имела упрощенную лицензию и могла только предоставлять кредиты. Ее активы были еще меньше — около 722 тыс. грн, или 0,05% от всего рынка.

Что такое кредитный союз и чем он отличается от банка

Кредитный союз — это кооперативное финансовое учреждение, которое принадлежит своим членам и управляется ими. В отличие от банков, которые являются коммерческими структурами и работают для получения прибыли для акционеров, главная цель кредитного союза — предоставлять финансовые услуги именно своим членам на выгодных условиях.

Чтобы пользоваться услугами союза (брать кредит или размещать депозит), человек должен стать его членом. Обычно членство объединяет людей по определенному общему признаку (например, одинаковая профессия, место жительства или членство в одной ассоциации). Прибыль, которую получает кредитный союз, как правило, направляется на удешевление кредитов и повышение ставок по вкладам для его же членов.

Кредиты онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами