К закрытию межбанка, 23 июня, курс доллара упал на 3 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют: евро на межбанке пошло вниз
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Открытие 23 июня
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Закрытие 23 июня
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Изменения
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41,94/41,97
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41,91/41,94
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3 /3
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48,28/48,29
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48,16/48,18
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12/11
Средний курс на наличном рынке: 41,55−42,15 грн/доллар. 48,00−48,59 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,76−41,82, евро — 48,40−48,58 грн.
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Источник: Минфин
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