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23 июня 2025, 16:35 Читати українською

Доллар продолжает расти, евро откатился от исторического максимума: НБУ установил курсы на вторник

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 июня, продемонстрировав разнонаправленную динамику по отношению к двум основным иностранным валютам. Гривна продолжила слабеть по отношению к доллару США, но в то же время несколько укрепилась по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 24 июня, продемонстрировав разнонаправленную динамику по отношению к двум основным иностранным валютам.

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Курс доллара США

Официальный курс доллара на вторник установлен на уровне 41,8702 грн. Это на 4 копейки выше, чем в предыдущий банковский день (41,8335 грн). Таким образом, доллар продолжает постепенное подорожание.

Для сравнения, исторический максимум официального курса доллара был зафиксирован 13 января 2025 года на отметке 42,2841 грн/$.

Динамика евро

Зато по отношению к европейской валюте гривна укрепилась. Официальный курс на вторник установлен на уровне 48,0209 грн/€, что на 18 копеек ниже, чем в понедельник.

Это укрепление произошло сразу после того, как в понедельник, 23 июня, курс евро достиг своего исторического максимума — 48,2006 грн/€.

Почему курсы доллара и евро могут двигаться в разных направлениях

Разнонаправленное движение курсов гривны к доллару и евро объясняется методикой их расчета Национальным банком.

Основным для Украины является курс гривны к доллару США (UAH/USD). Он устанавливается по результатам торгов на украинском межбанковском валютном рынке.

Курс гривны к евро (UAH/EUR) является вторичным, или кросс-курсом. НБУ не устанавливает его напрямую, а рассчитывает, используя уже установленный официальный курс гривны к доллару и текущий курс пары евро к доллару (EUR/USD) на международных финансовых рынках.

Таким образом, если гривна слабеет к доллару, но в то же время на мировом рынке евро слабеет к доллару еще сильнее, то в итоге для украинцев курс гривны к евро может даже укрепиться.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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