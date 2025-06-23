Украина получила $190 млн в рамках совместного с Всемирным банком проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)». Об этом сообщила пресс-служба министерства 23 июня.
Украина получила $190 млн в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE
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Что предполагает проект
Проект предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановлении мостов.
Заем предоставляется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в рамках Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine). Фонд поддерживается правительством Японии.
Проект DRIVE предусматривает:
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сохранение национальной сети дорог (проектирование, выполнение и надзор за строительными работами, направленными на поддержание в надлежащем состоянии отдельных участков национальных дорог, в том числе капитального ремонта и капитального ремонта мостов),
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реформу национальных автомобильных дорог и автомобильного транспорта, периодический уход за сетью дорог государственного значения,
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а также техническую помощь и управление проектами в сфере поддержки национальной дорожной сети и транспортном секторе.
«Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за последовательную поддержку Украины в условиях войны. Полученные средства позволят поддержать стабильность государственного бюджета и обеспечить функционирование критической транспортной инфраструктуры», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
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