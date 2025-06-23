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23 июня 2025, 18:31 Читати українською

НБУ обновляет требования к кредитным посредникам на рынке небанков

Национальный банк Украины предложил для повторного общественного обсуждения обновленный проект требований к деятельности кредитных посредников. Новые правила коснутся рынка потребительского кредитования, где услуги предоставляют небанковские финансовые учреждения, такие как финансовые компании и кредитные союзы. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины предложил для повторного общественного обсуждения обновленный проект требований к деятельности кредитных посредников.

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Кого коснутся изменения

Проект регулирует деятельность как самих кредиторов (финансовых компаний и кредитных союзов), так и кредитных посредников, которые выступают агентами при выдаче потребительских кредитов. Документ был доработан, чтобы привести его в соответствие с новыми законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О кредитных союзах».

Ключевые нововведения

Обновленный проект устанавливает ряд требований, направленных на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей. В частности, вводятся требования к безупречной деловой репутации кредитных посредников и уровню их знаний в сфере потребительского кредитования.

Финансовые учреждения, со своей стороны, будут обязаны разработать внутренние положения о работе с посредниками, раскрывать информацию о них, а также осуществлять постоянный контроль за их деятельностью. Также четко определяется, какая именно информация о посреднике должна быть доступна для потребителя как на сайте кредитора, так и на ресурсах самого посредника.

Кто такие кредитные посредники

Кредитные посредники — это компании или физические лица-предприниматели, которые не являются прямыми кредиторами, но выступают связующим звеном между потребителем и финансовым учреждением (финансовой компанией или кредитным союзом). Наиболее распространенные примеры — это агенты в магазинах техники или мебели, которые предлагают оформить товар в рассрочку, или онлайн-агрегаторы, собирающие заявки на кредиты.

Необходимость регулирования их деятельности возникает из-за рисков для потребителей. Поскольку именно посредник является «лицом» кредита для клиента, существует опасность, что он может предоставить неполную или вводящую в заблуждение информацию о реальной стоимости займа, процентах и штрафах, чтобы быстрее заключить сделку.

Кредиты онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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