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23 июня 2025, 16:17 Читати українською

Акции Google упали почти на 5% из-за риска антимонопольного расследования в Турции

Акции материнской компании Google, Alphabet Inc., пережили самое большое однодневное падение в июне в прошлую пятницу. Причиной стала новость о том, что антимонопольный орган Турции может начать расследование в отношении рекламного продукта Google Performance Max из-за возможного нарушения законодательства о конкуренции.

Акции материнской компании Google, Alphabet Inc., пережили самое большое однодневное падение в июне в прошлую пятницу.

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Реакция рынка и технический пробой

Новость о потенциальном расследовании спровоцировала резкую распродажу акций компании. В течение торговой сессии в пятницу цена упала с $174 на открытии до дневного минимума в $165,50, потеряв 4,88%.

Падение произошло на рекордно высоком объеме торгов — самом высоком с апреля этого года. Это свидетельствует о том, что движение цены не было поверхностной коррекцией, а отражало более широкое изменение настроений инвесторов. Во время распродажи цена пробила несколько ключевых уровней поддержки, в частности 20-ти, 50-ти и 100-дневные скользящие средние (EMA), что является негативным сигналом для аналитиков.

Анализ технических индикаторов

Техническая картина в настоящее время выглядит хрупкой. Индикатор RSI вошел на «медвежью» территорию, указывая на усиление давления со стороны продавцов.

Пробитые ранее уровни поддержки теперь превратились в уровни сопротивления, которые цене будет трудно преодолеть. В частности, речь идет о зонах $168,20 (50-дневная EMA), $168,90 (100-дневная EMA) и $171,90 (20-дневная EMA). Пока цена не вернется выше этих отметок, покупателям будет сложно сформировать устойчивое восходящее движение.

Прогноз и ключевые уровни

На предрыночных торгах в понедельник акции Alphabet торгуются около отметки $167,17. Сейчас цена удерживается выше ключевого уровня поддержки в $166. Однако, если продавцам удастся пробить этот уровень, следующей целью для снижения может стать психологическая отметка в $160. Аналитики считают, что в ближайшее время динамика акций будет зависеть от сочетания регуляторных рисков и технической ситуации на рынке.

Что такое Google Performance Max

Performance Max (PMax) — это полностью автоматизированный тип рекламных кампаний в Google. Рекламодатели предоставляют системе свои цели (например, увеличение продаж), бюджет, а также креативные материалы (тексты, изображения, видео). После этого искусственный интеллект Google самостоятельно размещает объявления на всех доступных платформах — Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Discover и Медийная сеть — с целью достижения максимальной эффективности.

Причина антимонопольного беспокойства заключается в том, что PMax функционирует как «черный ящик». Рекламодатели имеют очень ограниченный контроль и не видят подробно, как именно система распределяет их бюджет между различными каналами Google.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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