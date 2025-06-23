АРМА готовит к продаже шесть майнинговых ферм

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурс по отбору юридических лиц для осуществления реализации арестованного имущества — майнингового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Что известно

«Объявлен конкурс по реализации майнингового оборудования, переданного в управление АРМА согласно определению следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова. Объект реализации включает 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования: графические процессоры, твердотельные видеорегистраторы и сетевые коммуникаторы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что все оборудование находится в исправном техническом состоянии и готово к эксплуатации.

Срок подачи документов для участия в конкурсах — до 4 июля 2025 г. включительно, до 16:00.