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23 июня 2025, 14:38 Читати українською

Курс евро к доллару падает: продавцы оказывает давление

Курс евро к доллару США снизился и вернулся к отметке 1,1473 после того, как столкнулся с сильным сопротивлением в зоне 1,1600−1,1650. В этом диапазоне снова активизировались продавцы, что оказывает давление на валютную пару. Об этом свидетельствуют данные валютного рынка.

Курс евро к доллару США снизился и вернулся к отметке 1,1473 после того, как столкнулся с сильным сопротивлением в зоне 1,1600−1,1650.

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Борьба трендов

Несмотря на текущее снижение, аналитики отмечают, что общий тренд растущий, который наблюдается на дневном графике, пока остается в силе. Ранее пара смогла преодолеть долгосрочную линию нисходящего тренда и успешно протестировала уровни поддержки на отметках 1,1336 и 1,1178.

Однако сейчас появляются признаки краткосрочного истощения «бычьего» (восходящего) движения. Пара не смогла удержаться выше уровня 1,1555, что указывает на усиление давления со стороны «медведей» (продавцов) на коротких временных интервалах.

Технические индикаторы указывают на ослабление

Ряд технических индикаторов, которые используют аналитики для прогнозирования рынка, также сигнализирует об ослаблении восходящего импульса. В частности, индикаторы RSI и MACD демонстрируют признаки возможного разворота или углубления текущей коррекции. На 4-часовом графике индикатор «супертренд» также изменил свое направление на медвежье, указывая на сопротивление около уровня 1,1566.

Почему это важно

Валютная пара EUR/USD является самой торгуемой в мире, поэтому ее динамика служит своеобразным барометром глобальных экономических настроений и относительной силы экономик США и Еврозоны. Текущая ситуация на графике отражает классическую рыночную дилемму: долгосрочный положительный тренд для евро сталкивается с краткосрочными рисками и укреплением доллара.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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