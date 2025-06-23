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23 июня 2025, 14:17 Читати українською

Криптоплатформа OKX рассматривает возможность выхода на биржу в США — СМИ

Криптовалютная биржа OKX изучает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в Соединенных Штатах. Такой шаг может стать следующим этапом в стратегии компании по расширению на американском рынке. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщило издание The Information со ссылкой на собственные источники.

Криптовалютная биржа OKX изучает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в Соединенных Штатах.

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Амбициозная экспансия на рынок США

Слухи о возможном IPO появились после того, как OKX предприняла ряд шагов для укрепления своего присутствия в США. В апреле 2025 года компания официально объявила о расширении, а перед этим, в феврале, выплатила $500 млн для урегулирования претензий от Министерства юстиции США. Регулятор обвинял платформу в осуществлении денежных переводов без соответствующей лицензии.

После этого OKX открыла региональную штаб-квартиру в Сан-Хосе, Калифорния, и назначила генеральным директором американского подразделения Рошана Роберта — бывшего топ-менеджера таких гигантов Уолл-стрит, как Morgan Stanley и Barclays. Сейчас команда OKX в США насчитывает около 500 сотрудников.

Стратегия и взгляд на будущее

Новый руководитель OKX в США обозначил амбициозные планы компании. В интервью изданию The Block он заявил, что долгосрочной целью является превращение платформы в «суперприложение».

«Наша долгосрочная цель — стать суперприложением, которое определяет категорию. Мы планируем постепенно двигаться к этой цели», — сказал Роберт.

Он также выразил оптимизм относительно перспектив американского рынка, который многие считали закрытым для криптокомпаний из-за жесткого регулирования.

«США больше не являются невозможным рынком, как это считалось ранее. Это — возможность, которая еще не реализована, если подойти к ней правильно», — добавил он.

Несмотря на активное обсуждение, официальный представитель OKX отказался комментировать слухи о возможном выходе на биржу.

Почему криптокомпании стремятся выйти на IPO в США

Первичное публичное размещение акций (IPO) на американской фондовой бирже, такой как NASDAQ или NYSE, является стратегической целью для многих крупных компаний, в том числе и из криптоиндустрии. Этот шаг дает несколько ключевых преимуществ:

  • Доступ к капиталу: IPO позволяет привлечь значительные средства от широкого круга инвесторов для финансирования дальнейшего роста, разработок и поглощений.
  • Легитимность и доверие: Листинг на бирже США требует соблюдения строгих правил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), включая регулярное раскрытие финансовой отчетности. Это повышает прозрачность компании и укрепляет доверие как со стороны клиентов, так и со стороны крупных институциональных партнеров.
  • Ликвидность для ранних инвесторов: IPO дает возможность основателям, сотрудникам и ранним инвесторам продать часть своих акций на открытом рынке.

В то же время этот процесс является чрезвычайно сложным, дорогостоящим и требует прохождения длительных проверок со стороны регуляторов, которые часто занимают жесткую позицию в отношении криптоиндустрии.

Почему это важно

Возможный выход OKX на биржу — это свидетельство кардинального стратегического разворота компании. Это попытка перейти из статуса оффшорной криптобиржи с непростой историей отношений с регуляторами в публичную, прозрачную и регулируемую компанию на крупнейшем в мире рынке капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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