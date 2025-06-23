В Украине подешевела черешня из-за низкого качества

В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно отразилось на местной черешне. Основной объем предлагаемой для продажи ягоды на сегодняшний день составляет продукция среднего и низкого качества, сообщают аналитики проекта EastFruit .

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Что происходит с ценами

На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены. Однако садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут губительно отразиться как на общих объемах урожая сбора, так и на его качестве.

Так, сейчас местная черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140−200 грн/кг ($3,36−4,80/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом, несмотря на ограниченное предложение косточковых данных на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся как можно быстрее избавиться от такой продукции, постепенно пересматривая ценники в сторону понижения.

Еще одним фактором для понижения отпускных цен на местную черешню послужило резкое ухудшение качества данной ягоды. Проблемы с качеством черешни обусловлены дождливой погодой в основных регионах производства. Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально.

При этом следует отметить, что на сегодняшний день цены на местную черешню в Украине все же в среднем в 3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.