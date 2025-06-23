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23 июня 2025, 12:41 Читати українською

По итогам 2024 года Украина опередила рф по объемам торговли с Германией

По итогам 2024 года товарооборот между Украиной и Германией впервые в истории превзошел объемы торговли ФРГ с государством-агрессором. Об этом со ссылкой на данные статистических органов Германии сообщил советник по экономическим вопросам в Посольстве Украины в ФРГ Виталий Иващук, пишет Укринформ.

По итогам 2024 года товарооборот между Украиной и Германией впервые в истории превзошел объемы торговли ФРГ с государством-агрессором.
Фото: depositphotos

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Торговые отношения между Украиной и ФРГ, по его словам, бурно развиваются не только на межгосударственном уровне, но и в форме межрегиональных и междугородных партнерств, которые «являются вспомогательным городком для бизнес-контактов на локальном уровне».

«Посольство, проанализировав данные немецкой статистики — институции, которая называется Destatis, — по торговле Германии с Украиной, констатирует: в 2024-м впервые с 1992 года, с тех пор как после распада СССР ведется отдельная статистика для Украины и россии, наша страна опередила государство-агрессора, как торговый партнер» — отметил Иващук.

Среди наиболее прорывных и перспективных для работы немецкого бизнеса, развития двусторонних торговых отношений и инвестиций он назвал прежде всего отрасль восстановления Украины.

«Как известно, в прошлом году Германия приняла Международную конференцию по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference — URC2024). Надеюсь, ФРГ будет активным участником следующей конференции в Риме, которая состоится в июле этого года», — сказал советник Посольства по вопросам экономики.

Говоря о других ключевых для развития межгосударственного сотрудничества и частных немецких инвестиций отрасли, он назвал также энергетику (в частности, «зеленую») и IT и цифровизацию.

Источник: Минфин
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