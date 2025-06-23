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23 июня 2025, 12:10 Читати українською

«Золотые визы»: Новая Зеландия зафиксировала резкий рост заявок на инвестиционную визу

Новая Зеландия зафиксировала резкий рост заявок на инвестиционную визу для мигрантов после смягчения требований к программе, пишет Reuters cо ссылкой на заявление властей страны.

Новая Зеландия зафиксировала резкий рост заявок на инвестиционную визу для мигрантов после смягчения требований к программе, пишет Reuters cо ссылкой на заявление властей страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДействия властейВ апреле власти ослабили условия получения визы — минимальный объем средств для категории высокорисковых инвестиций снизили до 5 млн новозеландских долларов ($3 млн) с 15 млн новозеландских долларов, а также отменили требование о знании английского языка.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Действия властей

В апреле власти ослабили условия получения визы — минимальный объем средств для категории высокорисковых инвестиций снизили до 5 млн новозеландских долларов ($3 млн) с 15 млн новозеландских долларов, а также отменили требование о знании английского языка.

По словам министра иммиграции Эрики Стэнфорд, новые заявки по программе смогут принести потенциальные инвестиции в размере 845 млн новозеландских долларов ($503 млн) в бизнес страны. Правительство уже получило 189 заявок менее чем за три месяца по визе Active Investor Plus против 116 заявок за более чем 2,5 года при прежних условиях.

Граждане США подали 85 заявок, что составляет почти половину от общего числа, следом идут Китай с 26 заявками и Гонконг с 24.

С начала года экономика Новой Зеландии растет выше ожиданий, против технической рецессии, зарегистрированной в прошлом году, отмечает агентство.
В последние годы многие страны отказываются от программ предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции.

Например, Великобритания, Ирландия, Нидерланды и Испания полностью прекратили выдачу «золотых виз». Португалия, в свою очередь, убрала недвижимость из списка допустимых инвестиций, в то время как Греция, хоть и сохранила программу, повысила минимальный порог вложений.

Эти ограничения проявляются и за пределами Европы: Австралия приостановила действие программы инвесторских виз, а страны Карибского бассейна под давлением ЕС и США увеличили стоимость «золотых паспортов» и ужесточили проверку заявителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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