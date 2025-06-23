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23 июня 2025, 11:38 Читати українською

МВФ назвал удар США по Ирану «еще одним источником неопределенности» для мировой экономики

Американские удары по Ирану могут иметь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на рынок энергоносителей, поскольку они создают новый мощный фактор неопределенности в мире. Кристаллина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ), заявила об этом в понедельник, 23 июня, в интервью Bloomberg TV.

Американские удары по Ирану могут иметь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на рынок энергоносителей, поскольку они создают новый мощный фактор неопределенности в мире.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так характеризуются высокой неопределенностью», — сказала Георгиева.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так характеризуются высокой неопределенностью», — сказала Георгиева.

Основные риски: нефть и перебои в снабжении

По словам главы МВФ, Фонд внимательно следит за двумя ключевыми факторами, связанными с эскалацией израильско-иранской войны. Первый — это влияние конфликта на премии за риск в ценах на нефть и газ, которые уже начали расти. Вторая — угроза физических перебоев в энергоснабжении.

Георгиева отметила, что пока проблем со снабжением нет, однако ситуация может быстро измениться.

Негативное влияние неопределенности

Руководитель МВФ подчеркнула, что главной угрозой для экономики является сама неопределенность, которая может повлечь за собой вторичные и третичные последствия, даже если прямые перебои со снабжением нефти не произойдут.

«Когда есть происходящая неопределенность? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют. И это сдерживает перспективы роста», — пояснила она.

По мнению Георгиевой, усиление турбулентности на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на экономический рост крупных экономик мира.

Прогнозы мирового роста

Кристалина Георгиева напомнила, что МВФ уже пересмотрел в сторону снижения своих прогнозов по росту мировой экономики на 2025 год. Обновленный детальный прогноз организация планирует представить в июле.

Она добавила, что данные за первую половину текущего года подтверждают общую картину несколько замедленного глобального роста, но без полноценной рецессии.

Что такое «премия за риск» в цене на нефть

Цена на нефть не всегда определяется только текущим балансом спроса и предложения «Премия за риск» — это дополнительная наценка, которую рынок закладывает в стоимость нефти из-за опасений возможных перебоев в ее поставке в будущем.

Когда возникает геополитическая напряженность в ключевых нефтедобывающих регионах, таких как Ближний Восток, трейдеры и компании начинают страховаться от вероятных проблем.

Почему это важно

Заявление главы МВФ является официальным предупреждением мирового сообщества о серьезных экономических угрозах, которые несет эскалация конфликта. МВФ выступает как глобальный экономический арбитр и его оценки имеют большой вес для правительств и центральных банков по всему миру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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