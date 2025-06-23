В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже вырос на 7 копеек. Евро в покупке вырос на 7 копеек, а в продаже — на 12 копеек.
Курс валют: доллар и евро дорожают в банках
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 4 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,52−42,15 грн. Евро покупают за 47,87 грн., а продают за 48,62 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,72−41,80, евро — 48,45−48,65 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,94−41,97 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,28−48,29 грн/евро.
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Источник: Минфин
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