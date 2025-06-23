За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1012,5 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 июня: 1010 российских оккупантов и 138 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1012500 (+1010) человек
- танков — 10965 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22872 (+5) ед
- артиллерийских систем — 29490 (+58) ед
- РСЗО — 1423 (+2) ед
- средства ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41717 (+138)
- крылатые ракеты — 3376 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 52861 (+127) ед
- специальная техника — 3920 (+0)
Источник: Минфин
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