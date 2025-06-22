Акционеры подали в суд на Apple из-за заявлений об искусственном интеллекте

Группа акционеров подала коллективный иск против компании Apple, обвинив ее и топ-менеджмент в мошенничестве с ценными бумагами. Истцы утверждают, что компания преувеличивала свои достижения в сфере искусственного интеллекта, что ввело инвесторов в заблуждение и привело к значительным финансовым убыткам. Об этом сообщает NBC News.

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Суть обвинений

В основе иска лежат заявления Apple, сделанные на конференции разработчиков в июне 2024 года. Тогда компания создала впечатление, что ключевым элементом будущего iPhone 16 станет новая платформа Apple Intelligence, которая должна была кардинально улучшить возможности голосового ассистента Siri.

Однако, как утверждают акционеры во главе с Эриком Такером, на момент анонса Apple не имела работающего прототипа обещанных ИИ-функций для Siri и не могла обоснованно рассчитывать на их готовность к выпуску iPhone 16. В иске, поданном в федеральный суд в Сан-Франциско, ответчиками также указаны генеральный директор.

Хронология разочарования

После громких анонсов акции Apple 26 декабря 2024 достигли своего рекордного максимума. Однако, по словам истцов, уже 7 марта 2025 «правда начала открываться», когда появилась информация о переносе обновления Siri на 2026 год.

Разочарование инвесторов усилилось после июньской конференции разработчиков 9 июня 2025 г., где реальный прогресс в сфере ИИ не оправдал ожиданий аналитиков. В результате от своего пика акции Apple потеряли почти четверть стоимости, что привело к сокращению рыночной капитализации компании примерно на $900 млрд.

Внутренние проблемы с разработкой

Как отмечает издание, Apple в течение нескольких лет пыталась усовершенствовать разговорные возможности Siri, но столкнулась с технологическими трудностями. Более года назад команда, ответственная за взаимодействие Siri с пользователем, была переведена из подразделения искусственного интеллекта в другую группу. Несмотря на заявления о новой эре для Siri, представленные обновления, связанные с Apple Intelligence, оказались преимущественно косметическими, а полная переработка программного обеспечения еще не завершена. Apple на запросы о комментариях не ответила.

Что должны доказать истцы

Иск против Apple является классическим примером обвинения в мошенничестве с ценными бумагами (securities fraud). В американском законодательстве это серьезное правонарушение. Чтобы доказать свою правоту в суде, истцы (акционеры) должны продемонстрировать, что компания сделала существенно ложное или обманчивое заявление, что это заявление было сделано с намерением обмануть инвесторов, и что они, полагаясь на это заявление, понесли финансовый ущерб. Такие дела часто сосредотачиваются на доказывании того, что публичные заявления компании не соответствовали ее реальному внутреннему состоянию.