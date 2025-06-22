НБУ увеличил продажи валюты на межбанке до $724 миллионов за неделю

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 16 по 20 июня, увеличил объем продаж валюты на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. В общей сложности было продано 724 миллиона долларов , что на 138,2 млн долларов больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Рост валютных интервенций

В течение отчетной недели НБУ не покупал валюту на межбанке, а продавал ее. Такие операции называются валютными интервенциями и являются основным инструментом регулятора для сбалансирования рынка.

Увеличение объема продаж валюты свидетельствует о росте спроса на нее по сравнению с предложением. В условиях войны спрос на иностранную валюту со стороны импортеров (для закупки товаров, горючего, оборудования) значительно превышает предложение экспортеров. Чтобы покрыть этот дефицит и не допустить резкого обесценивания гривны, НБУ вынужден продавать валюту из своих международных резервов.

Эта практика является частью режима «управляемой гибкости» курса, введенного Нацбанком 3 октября 2023 года. В рамках этого режима курс гривны может колебаться в обе стороны, реагируя на рыночные условия, а НБУ своими интервенциями сглаживает чрезмерные движения и поддерживает финансовую устойчивость.

Почему это важно

Объем еженедельных валютных интервенций НБУ является ключевым индикатором состояния валютного рынка Украины. Он демонстрирует, насколько сильно давление на гривну и насколько спрос на валюту превышает предложение. Постоянная необходимость в продаже долларов из резервов подчеркивает критическую зависимость украинской экономики от поступлений международной финансовой помощи, которая пополняет эти резервы. Таким образом, еженедельные данные НБУ позволяют оценить реальный баланс сил на валютном рынке и стабильность национальной валюты.