Visa назначила нового регионального президента, отвечающего и за Украину

Глобальная платежная компания Visa назначила нового регионального президента для своего большого подразделения, охватывающего Центральную и Восточную Европу, Ближний Восток и Африку (CEMEA), и в который входит Украина Новый глава стал Тарек Махмуд, опытный топменеджер в сфере банковских услуг и платежей.

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Новый руководитель и его задачи

Тарек Махмуд будет руководить операционной деятельностью Visa на более чем 86 рынках региона CEMEA. Это подразделение является одним из ключевых для компании, оно обслуживает более 1800 клиентов через 23 местных офиса.

Опыт и карьерный путь

Новый региональный президент имеет более 30 лет опыта в финансовом секторе. До этого назначения он работал в Лондоне, где возглавлял направление «услуг с добавленной стоимостью» для всего европейского региона Visa. банках, таких как HSBC, ANZ и Ahli United Bank.