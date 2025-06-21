Финсектор Украины на 75-77% соответствует нормам ЕС, — глава НБУ

Финансовый сектор Украины уже на 75−77% отвечает требованиям Европейского Союза. Национальный банк ставит своей целью достичь максимального соответствия европейскому законодательству до конца 2027 года. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

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Текущее состояние и цель

По словам главы Нацбанка, недавние независимые оценки показали значительный прогресс Украины на пути евроинтеграции в финансовой сфере.

«По показателю эквивалентности того, каков сектор относительно требований ЕС, недавно делали независимые замеры, которые показали 75−77% соответствия», — сообщил Пышный.

Он отметил, что НБУ задался целью до конца 2027 года имплементировать все необходимое законодательство для достижения максимальной эквивалентности.

Процесс гармонизации

Андрей Пышный подчеркнул, что процесс гармонизации законодательства не должен быть механическим, поскольку регуляторное поле самого ЕС постоянно меняется.

«Украина может внести свой вклад в качество этих дерегуляций. Регуляция — это смарт архитектура, и для того, чтобы она калибровывалась должным образом, нужно учитывать уникальный опыт Украины», — добавил глава НБУ.

Почему это важно

Достижение высокого уровня соответствия финансовому сектору нормам ЕС является одним из краеугольных камней на пути Украины к полноценному членству в Евросоюзе. Это не просто формальное выполнение требований, а фундаментальная перестройка финансовой системы страны, что делает ее прозрачной, надежной и понятной европейским партнерам. Признание «эквивалентности» откроет украинским банкам и финансовым компаниям путь на единый рынок ЕС, будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и повысит доверие к Украине как стабильному финансовому партнеру.