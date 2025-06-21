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21 июня 2025, 12:47 Читати українською

Nvidia и Foxconn планируют привлечь роботов-гуманоидов для сборки ИИ-серверов

Американский гигант Nvidia и тайваньский производственный лидер Foxconn ведут переговоры о развертывании человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне (США). Эти роботы будут вовлечены в производство серверов с искусственным интеллектом от Nvidia. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Американский гигант Nvidia и тайваньский производственный лидер Foxconn ведут переговоры о развертывании человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне (США).

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Работы будут собирать серверы для ИИ

Этот проект станет важной вехой в индустрии: впервые продукция Nvidia будет производиться с помощью роботов-гуманоидов и впервые Foxconn использует их на сборочной линии завода по производству ИИ-серверов. Ожидается, что развертывание роботов на предприятии будет завершено в ближайшие месяцы.

Хотя полный перечень задач для роботов еще не определен, Foxconn уже обучает их выполнять такие операции как поднятие и размещение предметов, подключение кабелей и другие сборочные работы. По словам источника, новый завод в Хьюстоне идеально подходит для этого пилотного проекта, поскольку он более просторный и современный по сравнению с другими производственными площадками.

Стратегическое партнерство

Foxconn разрабатывает собственных человекоподобных роботов в тесном сотрудничестве с Nvidia, а также тестирует модели китайской компании UBTech. По плану работы должны приступить к работе к первому кварталу 2026 года. Этот срок совпадает с планируемым началом производства на заводе новейших серверов Nvidia GB300.

Эта инициатива является практическим воплощением более широкой стратегии Nvidia в сфере робототехники. Весной этого года компания анонсировала «Project GR00T» — фундаментальную модель искусственного интеллекта, разработанную как «мозг» для роботов-гуманоидов, что позволяет им понимать язык, наблюдать за действиями людей и учиться новым навыкам.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг еще в марте прогнозировал, что широкое использование таких роботов на производстве произойдет менее чем через пять лет.

Почему это важно

Сотрудничество между ведущим разработчиком ИИ-чипов и крупнейшим в мире контрактным производителем электроники может стать переломным моментом для всей промышленной автоматизации. Это свидетельствует о переходе от простых роботизированных манипуляторов к использованию сложных человекоподобных машин для выполнения комплексных задач.

Для Nvidia это идеальная демонстрация собственных технологий в действии, создающая мощный цикл, где работы помогают собирать железо, которое делает их умнее. Для Foxconn — это шаг к автоматизации своих огромных производственных мощностей. Этот проект может стать прототипом «фабрики будущего» и значительно ускорить глобальное использование роботов-гуманоидов в промышленности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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