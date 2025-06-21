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21 июня 2025, 10:57 Читати українською

НБУ прогнозирует бум кредитования бизнеса в 2025 году на уровне 20-25%

Национальный банк Украины ожидает, что в 2025 году кредитный портфель банков вырастет на 20−25%. Это свидетельствует о существенном оживлении экономической активности и готовности как бизнеса, так и банков к инвестициям. Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации июньского «Отчета о финансовой стабильности», передает Интерфакс-Украина.

Национальный банк Украины ожидает, что в 2025 году кредитный портфель банков вырастет на 20−25%.

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Оптимистический прогноз на 2025 год

По словам Екатерины Рожковой, такой значительный прирост кредитования позволит сбалансировать банковские активы, в которых сейчас большую часть занимают вложения в государственные ценные бумаги (ОВГЗ).

«Мы ожидаем, что в 2025 году кредитный портфель будет расти такими темпами — 20−25%, и это будет балансировать вложения в ОВГЗ», — сказала она.

Почему бизнес готов брать кредиты

В основе оптимистического прогноза лежит хорошее финансовое состояние украинского бизнеса. По данным анализа НБУ, большинство предприятий продемонстрировали высокую способность к адаптации и восстановили свою платежеспособность, в частности, благодаря государственным программам поддержки.

«Преимущественное количество предприятий находится в неплохом состоянии… что свидетельствует о том, что бизнес сумел адаптироваться и восстановиться», — констатировала Рожкова.

Это делает их заманчивыми заемщиками для банков. По данным банковских опросов, спрос на кредиты со стороны бизнеса оценивается на уровне 30% прироста. Кроме того, регулятор отмечает положительную тенденцию к увеличению доли долгосрочных ссуд (от 1 до 3 лет), что часто свидетельствует об их инвестиционном характере.

Готовность банков и роль государства

Банковский сектор, со своей стороны, имеет достаточно ресурсов и желания поддерживать экономику кредитными средствами. В то же время, весомым источником спроса остается государство, которое через финансирование оборонных потребностей стимулирует экономическую активность и, соответственно, кредитование.

Положительная динамика уже заметна в последних данных: только за май 2025 года объем кредитов бизнеса и населению вырос на 1,8% или на 21 млрд грн, достигнув 1,19 трлн грн.

Почему это важно

Прогноз НБУ — важный индикатор потенциального укрепления экономики. Активное кредитование бизнеса в отличие от вложений банков в государственные бумаги непосредственно стимулирует производство, создание новых рабочих мест и экономический рост. Это свидетельствует о росте доверия внутри финансовой системы и переходе от режима «выживания» к режиму инвестиций и развития, что критически важно для устойчивости Украины в условиях длительной войны.

Кредиты онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 июня 2025, 11:26
#
А глобалістку цю тримають, не залежно від влади…
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