Фондовые рынки потеряли $20 миллиардов за неделю

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июня 2025, 9:00 Читати українською

Фондовые рынки потеряли $20 миллиардов за неделю

Глобальные инвесторы стремительно выводят средства с рынков акций, демонстрируя самый большой недельный отток за последние три месяца. За неделю из фондов акций было выведено почти 20 миллиардов долларов на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и неопределенности торговой политики США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG Lipper.

Глобальные инвесторы стремительно выводят средства с рынков акций, демонстрируя самый большой недельный отток за последние три месяца.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бегство от риска: отток из фондов акций

Больше всего пострадали рынки США, потерявшие $18,43 млрд. Азиатские фонды также зафиксировали отток в размере $2,86 млрд. Интересно, что европейские фонды акций пошли против тренда и привлекли $640 млн.

Несмотря на общую негативную тенденцию, некоторые сектора экономики продолжают пользоваться доверием. В частности, фонды технологического сектора привлекли $1,5 млрд, а промышленного — $752 млн. В то же время финансовый сектор понес значительные потери, откуда инвесторы вывели почти $1,5 млрд.

Куда перетекают деньги инвесторов

Данные четко показывают, куда направляются средства, выведенные из рисковых активов. Наблюдается классический «бегство к качеству» — явление, когда во времена неопределенности инвесторы продают акции и вкладывают деньги в активы, которые считаются более надежными и безопасными, как государственные облигации и золото.

Подтверждением тому является стабильный спрос на глобальные облигационные фонды, привлекшие $13,13 млрд, продолжая положительную динамику девятую неделю подряд. Еще одним «безопасным прибежищем» стало золото: фонды, инвестирующие в этот драгоценный металл, привлекли $2,84 млрд, что стало самым высоким показателем за последние два месяца. В то же время фонды денежного рынка, считающиеся консервативным инструментом, потеряли $2,7 млрд.

Почему это важно

Эти данные являются ярким индикатором роста беспокойства среди мировых инвесторов. Масштабный выход из акций, особенно американских, свидетельствует о понижении уверенности в стабильности рынков в ближайшей перспективе. Движение капитала в сторону традиционных «безопасных гаваней», таких как облигации и золото, указывает на то, что инвесторы готовятся к возможной турбулентности.

В то же время устойчивый интерес к технологическому сектору демонстрирует интересную тенденцию: несмотря на всеобщие опасения, вера в долгосрочный рост технологий, вероятно, подпитана бумом искусственного интеллекта, остается непреклонной. Это создает картину рынка, который одновременно напуган и избирательно оптимистичен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами