Фондовые рынки потеряли $20 миллиардов за неделю

Глобальные инвесторы стремительно выводят средства с рынков акций, демонстрируя самый большой недельный отток за последние три месяца. За неделю из фондов акций было выведено почти 20 миллиардов долларов на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и неопределенности торговой политики США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG Lipper.

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Бегство от риска: отток из фондов акций

Больше всего пострадали рынки США, потерявшие $18,43 млрд. Азиатские фонды также зафиксировали отток в размере $2,86 млрд. Интересно, что европейские фонды акций пошли против тренда и привлекли $640 млн.

Несмотря на общую негативную тенденцию, некоторые сектора экономики продолжают пользоваться доверием. В частности, фонды технологического сектора привлекли $1,5 млрд, а промышленного — $752 млн. В то же время финансовый сектор понес значительные потери, откуда инвесторы вывели почти $1,5 млрд.

Куда перетекают деньги инвесторов

Данные четко показывают, куда направляются средства, выведенные из рисковых активов. Наблюдается классический «бегство к качеству» — явление, когда во времена неопределенности инвесторы продают акции и вкладывают деньги в активы, которые считаются более надежными и безопасными, как государственные облигации и золото.

Подтверждением тому является стабильный спрос на глобальные облигационные фонды, привлекшие $13,13 млрд, продолжая положительную динамику девятую неделю подряд. Еще одним «безопасным прибежищем» стало золото: фонды, инвестирующие в этот драгоценный металл, привлекли $2,84 млрд, что стало самым высоким показателем за последние два месяца. В то же время фонды денежного рынка, считающиеся консервативным инструментом, потеряли $2,7 млрд.

Почему это важно

Эти данные являются ярким индикатором роста беспокойства среди мировых инвесторов. Масштабный выход из акций, особенно американских, свидетельствует о понижении уверенности в стабильности рынков в ближайшей перспективе. Движение капитала в сторону традиционных «безопасных гаваней», таких как облигации и золото, указывает на то, что инвесторы готовятся к возможной турбулентности.

В то же время устойчивый интерес к технологическому сектору демонстрирует интересную тенденцию: несмотря на всеобщие опасения, вера в долгосрочный рост технологий, вероятно, подпитана бумом искусственного интеллекта, остается непреклонной. Это создает картину рынка, который одновременно напуган и избирательно оптимистичен.