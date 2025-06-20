НБУ планирует обновить правила хранения наличных денег для банков-хранилищ

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект новых правил для уполномоченных банков, хранящих запасы наличности регулятора. Инициатива направлена на актуализацию и оптимизацию системы наличного обращения в стране. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Национального банка.

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Модернизация системы наличного обращения

Речь идет о банках, которым НБУ делегирует функцию хранения своей наличности в разных регионах. Эти финансовые учреждения фактически выступают как региональные хранилища, из которых денежная наличность распределяется между другими банками, наполняет банкоматы и кассы.

Эта модель является частью стратегии НБУ по созданию устойчивой и децентрализованной системы наличного обращения, что особенно важно для обеспечения бесперебойного доступа к деньгам в условиях военного положения.

Вынесенный на обсуждение проект постановления предлагает ряд ключевых изменений, в частности:

Обновление требований к среднедневному остатку наличных денег в хранилищах, доли банкнот мелких номиналов и общему лимиту запасов.

Введение новых норм по обслуживанию уполномоченными банками других финансовых учреждений.

Ослабление некоторых правил, например, о наличии большегрузного транспорта и порядке формирования запасов при перемещении наличных денег, что должно сделать систему более гибкой.

Уточнение договора о хранении, в частности, в части оплаты услуг уполномоченному банку.

Почему это важно

На первый взгляд, эти изменения кажутся чисто техническими, однако они имеют большое значение для финансовой устойчивости страны. Эффективная и надежная система наличного обращения гарантирует, что граждане и бизнес всегда будут иметь доступ к наличным деньгам в любой точке Украины.

Децентрализация хранения наличных через сеть уполномоченных банков делает эту систему менее уязвимой к военным и другим рискам. Таким образом, Нацбанк продолжает совершенствовать логистику и безопасность наличных сделок, что является одним из фундаментов доверия к банковской системе.