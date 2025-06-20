К закрытию межбанка, 20 июня, курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют: доллар на межбанке приблизился к 42 гривнам
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Открытие 20 июня
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Закрытие 20 июня
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Изменения
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41,82/41,86
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41,94/41,97
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12 /11
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48,16/48,19
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48,31/48,33
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15/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,53−42,05 грн. Евро покупают за 47,80 грн., а продают за 48,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,72−41,80, евро — 48,45−48,61 грн.
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Источник: Минфин
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