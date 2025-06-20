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20 июня 2025, 17:48 Читати українською

Критика «слепых коробок» от Компартии Китая обрушила акции Pop Mart — производителя Labubu

Акции Pop Mart International Group, самого дорогого в мире производителя игрушек, упали после того, как официальная газета Коммунистической партии Китая People's Daily раскритиковала ее бизнес-модель и предостерегла от зависимости, вызываемой чрезвычайно популярными коллекционными игрушками компании. Об этом сообщает South China Morning Post.

Акции Pop Mart International Group, самого дорогого в мире производителя игрушек, упали после того, как официальная газета Коммунистической партии Китая People's Daily раскритиковала ее бизнес-модель и предостерегла от зависимости, вызываемой чрезвычайно популярными коллекционными игрушками компании.
Фото: scmp.com

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В пятницу, 20 июня, акции Pop Mart International Group снизились на 3,6% до 239,60 гонконгских долларов ($12,74) на торгах в Гонконге. За два дня падение составило 8,8%, что привело к потере 30,89 млрд. гонконгских долларов ($3,93 млрд.) рыночной стоимости компании.

Суть бизнес-модели и критика

Основу бизнес-модели Pop Mart составляют «слепые» коробки и карты, содержимое которых скрыто за запечатанной упаковкой. Это побуждает коллекционеров к частым и повторным покупкам в стремлении получить самые редкие и самые вожделенные игрушки или карточки, причем шанс найти редкие экземпляры составляет менее 2%.

Газета People's Daily, ссылаясь на юристов и ученых, назвала эти продукты «бизнес-ловушками», разработанными для поощрения повторных покупок.

Особенно уязвимы несовершеннолетние, ведь их самоконтроль и психологическая зрелость еще формируются, предостерегает издание и призывает к усилению регулирования, чтобы защитить детей от таких методов воздействия.

Учитывая тираж в 3 миллиона экземпляров, редакционная позиция People's Daily отражает мнение китайских политиков. В 2023 году китайские власти уже издали директиву, запрещающую продажу «слепых коробок» детям до восьми лет с целью борьбы с зависимостью.

Успех Pop Mart

Хотя People's Daily не назвала в своей статье Pop Mart, компания считается самым большим бенефициаром ажиотажа вокруг «слепых коробок». Наибольшим успехом компании являются ее куклы Labubu, завоевавшие сердца коллекционеров по всему миру.

Международный успех сделал Pop Mart одним из лидеров Гонконгского фондового рынка в текущем году, и инвесторы ожидают продолжения роста.

Банк UBS на прошлой неделе заявил, что скорректированная чистая прибыль компании может расти в среднем на 35% ежегодно в течение следующих двух лет. Аналитики подняли целевую цену акций до 329 гонконгских долларов ($42) с предыдущих 216 гонконгских долларов ($27,5), ссылаясь на популярность Labubu, значительный потенциал других персонажей и растущий спрос на подвески для сумок, что может открыть новый рынок.

Рост акций с начала года

С начала года акции Pop Mart выросли почти на 160%, а внутренние и зарубежные доходы в первом квартале выросли на 100% и 480% соответственно в годовом исчислении.

Несмотря на двухдневное падение, рыночная капитализация компании составляет $41 млрд, что больше совокупной стоимости Sanrio, Hasbro (производитель Трансформеров) и Mattel (производитель Барби).

Тем не менее часть ажиотажа, возможно, уже спадает, поскольку цена перепродажи Labubu 3.0 значительно снизилась. Когда-то эта игрушка продавалась почти за 3 000 юаней ($417) на вторичном рынке, но потеряла свою привлекательность как редкую вещь после того, как компания пополнила запасы и сделала ее доступной онлайн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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