Основатель SoftBank планирует проект на $1 трлн для производства чипов в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2025, 16:32 Читати українською

Основатель SoftBank планирует проект на $1 трлн для производства чипов в США

Основатель японской корпорации SoftBank, Масайоси Сон, хочет создать в Аризоне индустриальный парк стоимостью $1 трлн под названием «Crystal Land». Ключевым партнером в проекте должен стать тайваньский производственный гигант TSMC, сообщает Bloomberg.

Основатель японской корпорации SoftBank, Масайоси Сон, хочет создать в Аризоне индустриальный парк стоимостью $1 трлн под названием «Crystal Land».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Амбициозный план «Хрустальная земля»

По задумке Масайоси Сона, проект «Crystal Land» должен стать американским аналогом китайского промышленного суперкластера в Шэньчжэне. Главный фокус парка будет сосредоточен на производстве роботов с искусственным интеллектом.

Эта инициатива совпадает со стратегией правительства США по возвращению критически важных производств на свою территорию, подкрепленную законом CHIPS and Science Act. Этот закон предусматривает выделение миллиардов долларов в виде субсидий и налоговых льгот для стимулирования внутреннего производства полупроводников.

Поиск партнеров и государственной поддержки

SoftBank уже ведет активные переговоры с тайваньским производителем чипов TSMC, который является ключевым потенциальным участником. TSMC уже реализует собственную инвестиционную программу в США на $165 млрд и недавно запустил массовое производство на своем первом заводе в Аризоне.

Для реализации проекта SoftBank обратился к федеральным и местным властям США, в частности к министру торговли Говарду Лутнику, с просьбой предоставить налоговые льготы для будущих резидентов парка.

На фоне этих новостей акции SoftBank в пятницу выросли на 2,7%, а акции TSMC — на 1,9%.

Риски и финансовые реалии

Успех этого чрезвычайно долгосрочного проекта в значительной степени будет зависеть от поддержки со стороны администрации Дональда Трампа, политика которой считается изменчивой. Кроме того, намерения Масаёси Сон выглядят чрезвычайно амбициозными на фоне его других планов: он одновременно собирается инвестировать $30 млрд в OpenAI, купить Ampere Computing за $6,5 млрд и участвовать в проекте Stargate стоимостью $500 млрд.

При этом финансовые возможности SoftBank ограничены: компания имеет менее $30 млрд наличных денег при общих активах в $173 млрд, значительная часть которых приходится на долю в разработчике чипов Arm Holdings.

Почему это важно

Проект «Crystal Land» — это не просто бизнес-инициатива, а масштабная геополитическая ставка. Это полностью соответствует стратегии США «onshoring» — возвращению критически важных цепочек поставок, особенно полупроводников, для уменьшения зависимости от Азии.

Успех проекта мог бы кардинально изменить глобальный ландшафт технологического производства. Однако гигантский масштаб, зависимость от политической воли и распыление финансовых ресурсов самого основателя SoftBank делают эту инициативу крайне рискованной.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами