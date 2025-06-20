Основатель SoftBank планирует проект на $1 трлн для производства чипов в США

Основатель японской корпорации SoftBank, Масайоси Сон, хочет создать в Аризоне индустриальный парк стоимостью $1 трлн под названием «Crystal Land». Ключевым партнером в проекте должен стать тайваньский производственный гигант TSMC, сообщает Bloomberg.

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Амбициозный план «Хрустальная земля»

По задумке Масайоси Сона, проект «Crystal Land» должен стать американским аналогом китайского промышленного суперкластера в Шэньчжэне. Главный фокус парка будет сосредоточен на производстве роботов с искусственным интеллектом.

Эта инициатива совпадает со стратегией правительства США по возвращению критически важных производств на свою территорию, подкрепленную законом CHIPS and Science Act. Этот закон предусматривает выделение миллиардов долларов в виде субсидий и налоговых льгот для стимулирования внутреннего производства полупроводников.

Поиск партнеров и государственной поддержки

SoftBank уже ведет активные переговоры с тайваньским производителем чипов TSMC, который является ключевым потенциальным участником. TSMC уже реализует собственную инвестиционную программу в США на $165 млрд и недавно запустил массовое производство на своем первом заводе в Аризоне.

Для реализации проекта SoftBank обратился к федеральным и местным властям США, в частности к министру торговли Говарду Лутнику, с просьбой предоставить налоговые льготы для будущих резидентов парка.

На фоне этих новостей акции SoftBank в пятницу выросли на 2,7%, а акции TSMC — на 1,9%.

Риски и финансовые реалии

Успех этого чрезвычайно долгосрочного проекта в значительной степени будет зависеть от поддержки со стороны администрации Дональда Трампа, политика которой считается изменчивой. Кроме того, намерения Масаёси Сон выглядят чрезвычайно амбициозными на фоне его других планов: он одновременно собирается инвестировать $30 млрд в OpenAI, купить Ampere Computing за $6,5 млрд и участвовать в проекте Stargate стоимостью $500 млрд.

При этом финансовые возможности SoftBank ограничены: компания имеет менее $30 млрд наличных денег при общих активах в $173 млрд, значительная часть которых приходится на долю в разработчике чипов Arm Holdings.

Почему это важно

Проект «Crystal Land» — это не просто бизнес-инициатива, а масштабная геополитическая ставка. Это полностью соответствует стратегии США «onshoring» — возвращению критически важных цепочек поставок, особенно полупроводников, для уменьшения зависимости от Азии.

Успех проекта мог бы кардинально изменить глобальный ландшафт технологического производства. Однако гигантский масштаб, зависимость от политической воли и распыление финансовых ресурсов самого основателя SoftBank делают эту инициативу крайне рискованной.