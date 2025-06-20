Юань укрепился на фоне действий Центробанка Китая и слабости доллара

Китайский юань в пятницу укрепил свои позиции по отношению к доллару США. Этому способствовали два ключевых фактора: установление Народным банком Китая (НБК) более сильного официального курса и общие ожидания дальнейшего ослабления американской валюты на мировых рынках. Об этом 20 июня сообщает агентство Reuters, передает Business Recorder.

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Действия китайского регулятора

Перед открытием рынков китайский центробанк установил ориентировочный курс на уровне 7,1695 за доллар, что явилось самым прочным показателем с 17 марта. Это решение, которое оказалось сильнее прогнозов аналитиков, рассматривается как попытка повысить доверие к национальной валюте на фоне неравномерного восстановления экономики Китая и неопределенности в торговых переговорах с США.

Кроме того, НБК сохранил базовые ставки кредитования без изменений, что было ожидаемым шагом после введения масштабных мер по поддержанию экономики месяцем ранее. Дополнительное положительное влияние на настроения инвесторов оказало заявление главы НБК на финансовом форуме Lujiazui о планах по дальнейшей интернационализации юаня.

Внутренний юань (CNY) вырос на 0,08% до 7,1811 за доллар, а его оффшорный аналог (CNH) — на 0,06% до 7,1819 за доллар.

Стоит провести различие между двумя типами юаней: внутренним (CNY), который вращается внутри континентального Китая под строгим контролем, и офшорным (CNH), свободно торгуемым за пределами страны, например, в Гонконге. Их ставки могут немного варьироваться в зависимости от настроений на рынке.

Слабость доллара и прогнозы аналитиков

Укреплению юаня также помогла всеобщая слабость доллара США. Инвесторы озабочены ростом бюджетного дефицита в США и последствиями торговой войны для устойчивости американских активов. В этом месяце юань укрепился к доллару на 0,3%, а с начала года — на 1,7%.

Ситуация с гонконгским долларом

Отдельно сообщается, что гонконгский доллар в пятницу впервые с мая 2023 почти достиг отметки 7,85 за доллар США. Это нижний предел его торгового диапазона, что усиливает ожидания рынка относительно возможного валютного вмешательства со стороны центрального банка для поддержки курса.

Почему это важно

Текущее укрепление юаня это результат целенаправленной политики Пекина. Устанавливая более сильный курс, китайские власти сигнализируют об уверенности в своей валюте и пытаются позиционировать ее как стабильную альтернативу на фоне проблем в американской экономике. Это часть долгосрочной стратегии Китая по уменьшению зависимости от доллара и повышению международной роли юаня. В то же время, ослабление гонконгского доллара до предела его коридора указывает на сложные финансовые процессы и возможный отток капитала в регионе.