Арест с залогом 100 миллионов: ВАКС заключил под стражу киевского застройщика по делу Минрегиона

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для столичного застройщика, которого следствие считает организатором преступной схемы в рамках дела о коррупции в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры (Минрегионе). Альтернативой ареста стал залог в размере 100 млн. грн. Об этом сообщают прессслужбы Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ) и ВАКС .

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Подробности

«20 июня следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к столичному застройщику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Как альтернативу судья определил ему залог в размере 100 млн грн», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был заключен под стражу прямо в зале суда.

В случае внесения залога, к подозреваемому будет применяться мера пресечения в виде залога, и на него будут возложены соответствующие процессуальные обязанности. Среди них — не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения правоохранителей, сдать все паспорта для выезда за границу, носить электронный браслет и другие.

Подозреваемый застройщик

В САП и ВАКС не называют имя подозреваемого, но, по информации liga.net, суд арестовал бизнесмена Сергея Копистырю, заместителя гендиректора ООО «КСМ Груп».

KSM Group (название компании происходит от инициалов Копистиры) — это крупный столичный застройщик, известный несколькими жилыми комплексами в районе станции метро «Теремки», в частности «Хрустальные источники», «Феофания City», «Авеню 42» и «Феофания Park».

По версии следствия, в 2021—2022 годах, во время руководства Министерством развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, чиновники создали условия для того, чтобы застройщик Сергей Копистира получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса.

Земля была оценена почти в пять раз дешевле ее рыночной стоимости. Это могло нанести государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен.