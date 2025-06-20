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20 июня 2025, 11:58 Читати українською

Расходы госбюджета Украины выросли на 22% с начала года, оборона остается приоритетом

За первые пять месяцев 2025 года правительство Украины направило на разные нужды 1,5 триллиона гривен из общего фонда государственного бюджета. Эта сумма на 280,8 млрд грн или на 22,3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о росте финансовой нагрузки на государственную казну. Об этом 20 июня сообщает Министерство финансов Украины.

За первые пять месяцев 2025 года правительство Украины направило на разные нужды 1,5 триллиона гривен из общего фонда государственного бюджета.

Структура расходов: львиная доля на защиту страны

Абсолютным приоритетом в финансировании остается сектор безопасности и обороны. В течение января-мая на эти нужды было направлено 984,1 млрд грн, что составляет 64% или почти две трети от всех кассовых расходов общего фонда. Только за май текущего года общие расходы бюджета составили 352,8 млрд. грн.

Расходы на безопасность и оборону покрывают широкий спектр потребностей, связанных с защитой государства. Сюда входит денежное содержание военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничников и других силовых ведомств, а также закупка, ремонт и модернизация военной техники, вооружения и боеприпасов.

Почему это важно

Обнародованные данные четко иллюстрируют несколько ключевых аспектов экономической жизни страны в условиях полномасштабной войны. Во-первых, доля оборонных расходов в 64% демонстрирует несгибаемый приоритет государства — все имеющиеся ресурсы направляются на обеспечение армии и отпор агрессии.

Во-вторых, рост расходов на 22,3% по сравнению с прошлым годом подчеркивает, что стоимость войны со временем не уменьшается, а наоборот, требует все большей финансовой мобилизации. Это создает колоссальное давление на экономику и доходную часть бюджета, усиливая зависимость страны от стабильности внутренних поступлений и международной финансовой помощи для покрытия других необоронных потребностей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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