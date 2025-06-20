Цены на нефть снижаются после отсрочки решения США по Ирану

Мировые цены на нефть в пятницу, 20 июня, снизились после того, как Белый дом отложил решение по непосредственному участию США в конфликте между Израилем и Ираном.

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2 (2,5%) до $76,85 за баррель по состоянию на 08:48 по киевскому времени, но за неделю все равно выросли более чем на 3%.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле — которая не торговалась в четверг из-за выходного в США и срок погашения которой истекает в пятницу — подешевела на 14 центов (0,2%) до $75 за баррель.

Причины колебаний

В четверг цены на нефть подскочили почти на 3% после того, как Израиль нанес удар по ядерным объектам в Иране, а Иран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по Израилю.

Фьючерсы на Brent снизили рост предыдущей сессии после комментариев Белого дома о том, что президент Дональд Трамп примет решение о возможном участии США в конфликте Израиля и Ирана в течение двух недель.

«Цены на нефть резко выросли на фоне опасений по поводу усиления участия США в конфликте Израиля с Ираном. Однако пресс-секретарь Белого дома позже предположил, что еще есть время для деэскалации», — отметил Фил Флинн, аналитик The Price Futures Group.

Тони Сейкамор, аналитик IG, добавил, что «двухнедельный термин» — это тактика, которую Трамп использовал в других ключевых решениях.

«Часто эти сроки истекают без конкретных действий, что приведет к сохранению высоких цен на сырую нефть и потенциально увеличит недавний рост», — сказал он.

Эмрил Джамиль, аналитик по исследованию нефти в LSEG, заявил, что «непреклонная решимость» Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) увеличить добычу «могла добавить напряженности рынка».