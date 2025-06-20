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20 июня 2025, 11:42 Читати українською

Серебро падает на фоне фиксации доходов

Цены на серебро подверглись заметному падению, потеряв около 2% стоимости и опустившись до отметки $35.60 за унцию. Это падение стало третьим подряд, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль после недавнего стремительного взлета цен до 13-летних максимумов. Об этом 20 июня сообщает Trading Economics.

Цены на серебро подверглись заметному падению, потеряв около 2% стоимости и опустившись до отметки $35.60 за унцию.

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Комплексные причины падения

На стоимость драгметалла повлияло несколько ключевых факторов. Во-первых, обострение геополитического конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало всеобщую распродажу на финансовых рынках. В таких условиях инвесторы часто продают выросшие в цене активы, такие как серебро, чтобы покрыть убытки в других сегментах, например, на рынке акций.

Во-вторых, свою роль сыграла политика Федеральной резервной системы США. На этой неделе американский регулятор сохранил процентные и подтвердил, что будет действовать осторожно и в зависимости от экономических данных. Кроме того, в ФРС предупредили, что новые пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, могут ускорить инфляцию, что усложняет экономические прогнозы и заставляет инвесторов действовать более осторожно.

Воздействие нового месторождения в Аргентине

На цены также повлияла новость о подтверждении открытия гигантского месторождения в Аргентине. Сообщается, что это одна из самых больших залежей меди, золота и серебра, найденных за последние три десятилетия.

По предварительным оценкам, месторождение содержит 13,2 миллионов тонн меди и более 80 миллионов унций золота и серебра вместе взятых. Появление информации о потенциальном значительном увеличении предложения металлов на мировом рынке в будущем всегда негативно влияет на текущие цены.

Почему это важно

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько чувствителен рынок драгоценных металлов. Стоимость серебра зависит не только от прямого спроса и предложения, но и сложного взаимодействия глобальных событий. Геополитическая напряженность, решение центральных банков, состояние фондовых рынков и открытие новых месторождений — все это создает единую картину, влияющую на цены. Для инвесторов это является сигналом о высокой волатильности серебра и напоминанием, что даже «безопасные активы» могут испытывать давление во время широких рыночных продаж.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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