Revolut ведет переговоры о запуске стейблкоина, Науру создаст «криптогавань»: что нового

Revolut ведет переговоры о запуске стейблкоина на фоне законодательных изменений в США — СМИ

Британский необанк Revolut активно рассматривает возможность запуска собственного стейблкоина. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на свои источники.

Идея создания стейблкоина возникла на фоне растущей волны интереса со стороны компаний, не являющихся нативно криптовалютными, и продвижения благоприятного законодательства в США.

«Мы имеем четкую миссию — стать наиболее надежным и доступным поставщиком услуг с криптоактивами в Великобритании, Европейской экономической зоне и, наконец, за их пределами», — заявил представитель Revolut.

По информации источников, Revolut уже ведет переговоры, по меньшей мере, с одной криптокомпанией, чтобы реализовать запуск собственного стейблкоина. Это станет логичным продолжением расширения криптопортфеля компании после запуска централизованной биржи Revolut X в мае 2024 года.

В издании отметили, что финансовые учреждения видят в стейблкоинах возможность снижения затрат на трансакции и ускорения расчетов. Кроме того, резервы, которыми обеспечены эти токены, могут генерировать прибыль, как это делают Circle и Tether из USDC и USDT.

Бывшие инженеры Coinbase запустили приложение для криптосбережений

Основанный бывшими инженерами криптобиржи Coinbase стартап Nook объявил о привлечении $2,5 млн. инвестиций от венчурных фондов Coinbase Ventures, Defy.vc и UDHC. Оценка компании во время раунда не разглашается. Об этом сообщает Fortune.

Nook позиционируется как криптосберегающее приложение, упрощающее доступ к децентрализованным финансовым сервисам (DeFi), в частности таким, как платформа Aave. Такие сервисы позволяют пользователям сдавать криптовалюты в аренду другим участникам рынка в обмен на проценты.

«Мы насчитали, что типичный пользователь должен пройти 14 шагов, чтобы воспользоваться обычной платформой DeFi. Мы хотим сделать этот опыт гораздо проще, сообщения более четкими, и работать исключительно в рамках регуляторного поля», — рассказал соучредитель и CEO Nook Джои Айзексон в интервью Fortune.

В отличие от других платформ, регистрация в Nook происходит по электронной почте, без обязательного подключения криптокошелька.

Первым партнером стартапа стала Moonwell — DeFi-платформа, основанная еще одним бывшим работником Coinbase.

Самая маленькая островная страна мира создаст «криптогавань»

Тихоокеанское Островное государство Науру приняло закон о создании органа по регулированию виртуальных активов, который будет охватывать криптовалюты, цифровые банки и Web3-инновации. Страна стремится стать хабом в области цифровых активов.

Законопроект предусматривает создание организации Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA), которая будет отвечать за лицензирование криптокомпаний.

Документ классифицирует криптовалюты как товары, а не ценные бумаги. Платежные токены не считаются инвестиционными контрактами.

Президент Науру Дэвид Адеанг отметил, что страна стремится использовать потенциал виртуальных активов для диверсификации экономики и повышения ее устойчивости.

Науру входит в список наиболее уязвимых государств по Индексу многомерной уязвимости ООН (UN MVI). Регулирование должно способствовать притоку иностранного капитала, в частности, в Межпоколенный фонд доверия.

До принятия закона торговля криптовалютами в Науру была разрешена, однако никакого специализированного надзора не существовало.

Alchemy Pay запустит собственный блокчейн и стейблкоин

Платежная компания Alchemy Pay объявила о запуске собственного блокчейна Alchemy Chain для обслуживания платежей в стейблкоинах, как глобальных (USDT, USDC), так и локальных (EURC, MBRL). Платформа позволит осуществлять переводы между разными блокчейнами и юрисдикциями. Кроме того, в планах фирмы есть запуск собственного стейблкоина.

Понятно, что основная сеть Alchemy Chain начнет в IV квартале 2025 года. Сразу после этого компания выпустит собственный стейблкоин. Его название и технические детали пока не разглашают.

«По мере того, как юрисдикции двигаются в направлении здорового регулирования стейблкоинов, глобальная финансовая система готовится к более глубокой интеграции цифровых активов в традиционную коммерцию. […] Alchemy Pay не только строит более эффективный платежный уровень, но и формирует будущее законной трансграничной финансовой инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Известно, что Alchemy Chain будет использовать токен ACH в качестве платы за газ. Сеть будет агрегировать ликвидность, позволяя компаниям и пользователям производить обмен и перевод активов в рамках одного решения. Компания отмечает, что хочет устранить барьеры, сдерживающие международные денежные переводы.