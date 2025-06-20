Revolut ведет переговоры о запуске стейблкоина, Науру создаст «криптогавань»: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2025, 11:13 Читати українською

Revolut ведет переговоры о запуске стейблкоина, Науру создаст «криптогавань»: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Revolut ведет переговоры о запуске стейблкоина на фоне законодательных изменений в США — СМИ

Британский необанк Revolut активно рассматривает возможность запуска собственного стейблкоина. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на свои источники.

Идея создания стейблкоина возникла на фоне растущей волны интереса со стороны компаний, не являющихся нативно криптовалютными, и продвижения благоприятного законодательства в США.

«Мы имеем четкую миссию — стать наиболее надежным и доступным поставщиком услуг с криптоактивами в Великобритании, Европейской экономической зоне и, наконец, за их пределами», — заявил представитель Revolut.

По информации источников, Revolut уже ведет переговоры, по меньшей мере, с одной криптокомпанией, чтобы реализовать запуск собственного стейблкоина. Это станет логичным продолжением расширения криптопортфеля компании после запуска централизованной биржи Revolut X в мае 2024 года.

В издании отметили, что финансовые учреждения видят в стейблкоинах возможность снижения затрат на трансакции и ускорения расчетов. Кроме того, резервы, которыми обеспечены эти токены, могут генерировать прибыль, как это делают Circle и Tether из USDC и USDT.

Бывшие инженеры Coinbase запустили приложение для криптосбережений

Основанный бывшими инженерами криптобиржи Coinbase стартап Nook объявил о привлечении $2,5 млн. инвестиций от венчурных фондов Coinbase Ventures, Defy.vc и UDHC. Оценка компании во время раунда не разглашается. Об этом сообщает Fortune.

Nook позиционируется как криптосберегающее приложение, упрощающее доступ к децентрализованным финансовым сервисам (DeFi), в частности таким, как платформа Aave. Такие сервисы позволяют пользователям сдавать криптовалюты в аренду другим участникам рынка в обмен на проценты.

«Мы насчитали, что типичный пользователь должен пройти 14 шагов, чтобы воспользоваться обычной платформой DeFi. Мы хотим сделать этот опыт гораздо проще, сообщения более четкими, и работать исключительно в рамках регуляторного поля», — рассказал соучредитель и CEO Nook Джои Айзексон в интервью Fortune.

В отличие от других платформ, регистрация в Nook происходит по электронной почте, без обязательного подключения криптокошелька.

Первым партнером стартапа стала Moonwell — DeFi-платформа, основанная еще одним бывшим работником Coinbase.

Самая маленькая островная страна мира создаст «криптогавань»

Тихоокеанское Островное государство Науру приняло закон о создании органа по регулированию виртуальных активов, который будет охватывать криптовалюты, цифровые банки и Web3-инновации. Страна стремится стать хабом в области цифровых активов.

Законопроект предусматривает создание организации Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA), которая будет отвечать за лицензирование криптокомпаний.

Документ классифицирует криптовалюты как товары, а не ценные бумаги. Платежные токены не считаются инвестиционными контрактами.

Президент Науру Дэвид Адеанг отметил, что страна стремится использовать потенциал виртуальных активов для диверсификации экономики и повышения ее устойчивости.

Науру входит в список наиболее уязвимых государств по Индексу многомерной уязвимости ООН (UN MVI). Регулирование должно способствовать притоку иностранного капитала, в частности, в Межпоколенный фонд доверия.

До принятия закона торговля криптовалютами в Науру была разрешена, однако никакого специализированного надзора не существовало.

Alchemy Pay запустит собственный блокчейн и стейблкоин

Платежная компания Alchemy Pay объявила о запуске собственного блокчейна Alchemy Chain для обслуживания платежей в стейблкоинах, как глобальных (USDT, USDC), так и локальных (EURC, MBRL). Платформа позволит осуществлять переводы между разными блокчейнами и юрисдикциями. Кроме того, в планах фирмы есть запуск собственного стейблкоина.

Понятно, что основная сеть Alchemy Chain начнет в IV квартале 2025 года. Сразу после этого компания выпустит собственный стейблкоин. Его название и технические детали пока не разглашают.

«По мере того, как юрисдикции двигаются в направлении здорового регулирования стейблкоинов, глобальная финансовая система готовится к более глубокой интеграции цифровых активов в традиционную коммерцию. […] Alchemy Pay не только строит более эффективный платежный уровень, но и формирует будущее законной трансграничной финансовой инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Известно, что Alchemy Chain будет использовать токен ACH в качестве платы за газ. Сеть будет агрегировать ликвидность, позволяя компаниям и пользователям производить обмен и перевод активов в рамках одного решения. Компания отмечает, что хочет устранить барьеры, сдерживающие международные денежные переводы.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами