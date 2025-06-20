Аризона дает второй шанс законопроекту о создании крипто-резерва из конфискованных активов

Сенат в Аризоне проголосовал за возобновление рассмотрения законопроекта HB 2324, предусматривающего создание специального резервного фонда на основе конфискованных у преступников биткоинов и других цифровых активов. Это решение, принятое с минимальным преимуществом в 16 голосов против 14, дает документу второй шанс после того, как он ранее не прошел голосование в Палате представителей. Об этом 20 июня сообщает Cointelegraph.

Что предполагает законопроект

Главная цель фонда — эффективное управление криптовалютами, которые правоохранительные органы конфискуют в ходе уголовных дел.

Согласно документу, казначейство штата получит полномочия:

Безопасно хранить конфискованные активы на государственных криптовалютных кошельках.

Продавать криптовалюту на лицензированных биржах по рыночной цене.

Удерживать активы, если рыночные условия продажи будут неблагоприятными.

Этот подход позволит штату не только обезопасить изъятые средства от потери стоимости из-за волатильности, но и потенциально получать прибыль.

Второй шанс после провала

Возобновление рассмотрения документа стало неожиданностью, ведь ранее законопроект не набрал необходимого количества голосов в Палате представителей. Теперь после успешного голосования в Сенате документ возвращается в нижнюю палату для повторного рассмотрения. Это свидетельствует о настойчивости приверженцев идеи и растущем понимании необходимости создания четкого механизма работы с цифровыми активами в правовом поле.