Сенат в Аризоне проголосовал за возобновление рассмотрения законопроекта HB 2324, предусматривающего создание специального резервного фонда на основе конфискованных у преступников биткоинов и других цифровых активов. Это решение, принятое с минимальным преимуществом в 16 голосов против 14, дает документу второй шанс после того, как он ранее не прошел голосование в Палате представителей. Об этом 20 июня сообщает Cointelegraph.
Аризона дает второй шанс законопроекту о создании крипто-резерва из конфискованных активов
Что предполагает законопроект
Главная цель фонда — эффективное управление криптовалютами, которые правоохранительные органы конфискуют в ходе уголовных дел.
Согласно документу, казначейство штата получит полномочия:
- Безопасно хранить конфискованные активы на государственных криптовалютных кошельках.
- Продавать криптовалюту на лицензированных биржах по рыночной цене.
- Удерживать активы, если рыночные условия продажи будут неблагоприятными.
Этот подход позволит штату не только обезопасить изъятые средства от потери стоимости из-за волатильности, но и потенциально получать прибыль.
Второй шанс после провала
Возобновление рассмотрения документа стало неожиданностью, ведь ранее законопроект не набрал необходимого количества голосов в Палате представителей. Теперь после успешного голосования в Сенате документ возвращается в нижнюю палату для повторного рассмотрения. Это свидетельствует о настойчивости приверженцев идеи и растущем понимании необходимости создания четкого механизма работы с цифровыми активами в правовом поле.
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