Курс валют на 20 июня: евро в банках подорожал на 25 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже вырос на 8 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 25 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,97 грн. Евро покупают за 47,70 грн, а продают за 48,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,58−41,69, евро — 48,25−48,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,82−41,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,16−48,19 грн/евро.

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