Поступления от НДФЛ в 2025 году выросли почти на 22%

В течение января-мая 2025 плательщики уплатили 238,9 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 21,8% или почти на 42,7 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Отмечается, что за первые пять месяцев прошлого года было перечислено 196,2 млрд. грн.

Регионы — лидеры по оплате

Киев — 56,2 млрд грн,

Днепропетровская область — 23,7 млрд грн,

Львовская область — 16,2 млрд грн,

Киевская область — 14,1 млрд грн.

Налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка — 18% от начисленных доходов граждан: зарплаты, премии, другие дополнительные выплаты и выплаты по договорам гражданско-правового характера.

В налоговой напомнили гражданам о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц, в течение года осуществлявших расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 можно подавать до 31 декабря 2025 года.