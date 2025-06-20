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20 июня 2025, 9:34 Читати українською

ИЭД: Темпы роста украинской экономики ускорились

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в мае 2025 г. вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, демонстрируя ускорение экономического роста. Об этом говорится в ежемесячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в мае 2025 г.
Фото: uplan.org.ua

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Позитивные сигналы и вызовы в секторах

«Госстат начал обнародовать данные о промышленности быстрее, что позволяет нам точнее оценивать состояние украинской экономики. Новые данные показывают, что темпы роста остаются низкими, хотя определенные положительные сигналы уже появляются», — отмечают исследователи ИЭД.

В частности, рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности в мае ускорился до 2,4% (по сравнению с маем 2024 года) с 1,4% в апреле. Кроме того, в мае предприятия сталкивались с меньшими проблемами доступа к электроэнергии.

Падение в добывающей промышленности замедлилось до 10,4% (по сравнению с 2024 годом) в мае, что объясняется частичным возобновлением добычи газа и ростом добычи строительного сырья.

По данным Госстата, розничный товарооборот в первом квартале вырос на 4,8%.

В то же время, реальная ВДС в сельском хозяйстве в мае сократилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом, что отражает снижение производства продукции животноводства домохозяйствами, которое не было компенсировано небольшим ростом производства предприятий.

ИЭД также считает, что реальная ВДС в транспорте сократилась на 6,4% в мае к предыдущему году. За пять месяцев 2025 года «Укрзализныця» перевезла в порты 22,2 млн тонн грузов, из которых 12,7 млн тонн — зерновые. Однако объемы перевозимых зерновых грузов (11,4 млн тонн в экспортном сообщении) на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, что отражает «сезонный тренд в уменьшении продаж зерновых в ожидании нового урожая».

Рост импорта электроэнергии и угроза дефицита газа

В мае импорт электроэнергии вырос на 3,6% по сравнению с апрелем, достигнув 198 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Венгрии (40%). Экспорт электроэнергии в мае сократился на 41% дпм, до 93 тыс. МВт-час.

Что касается газа, то в ИЭД предостерегают об угрозе его дефицита, если не все добывающие мощности возобновятся после российских обстрелов. В настоящее время нехватка ресурса оценивается примерно в 1 млрд евро.

К середине мая в подземных хранилищах (ПХГ) было накоплено 6,14 млрд м3 газа. Майский уровень заполняемости ПХГ был самым низким за последние 11 лет. В мае в ПХГ было направлено 11,7 ТВт-ч или более 1,1 млрд м3 газа — на 49% больше, чем в мае прошлого года. Из них около 500 млн м3 поступило из-за рубежа, тогда как год назад такие поступления были близки к нулю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
20 июня 2025, 10:18
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ВВП зріс на 1%, торік було на 4, але темп прискорився?
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