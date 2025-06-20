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20 июня 2025, 9:02 Читати українською

Кабмин назначил новых независимых членов наблюдательного совета Сенс Банка

Кабинет Министров Украины 18 июня 2025 утвердил новый состав Наблюдательного совета государственного Сенс Банка. Назначены шесть независимых членов сроком на три года. Среди них — экспредседатели правления Кредобанка и Сведбанк Франчайз, эксчлен правления Укрэксимбанка и эксминистр экономики Польши. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабинет Министров Украины 18 июня 2025 утвердил новый состав Наблюдательного совета государственного Сенс Банка.
Фото: sensebank.ua

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Соответствующим распоряжением № 580 Кабмин одновременно прекратил полномочия независимых членов Наблюдательного совета, назначенных в 2023 году после национализации банка: Шевки Аджунера, Ростислава Дюка и Андрея Пронченко. Банк уточнил, что Пронченко досрочно сложил полномочия еще 13 апреля 2025 года по собственному заявлению.

Кто вошел в новый состав Наблюдательного совета

Среди новоназначенных независимых членов совета:

  • Олег Мостик — основатель и генеральный директор компании «Финансовые консультанты Трезуб». Он также является независимым членом Наблюдательных советов Национального депозитария Украины и ГП «Полиграфкомбинат Украина». Ранее в 2022—2024 годах был старшим советником гендиректора «Украинаинвест», в 2021 году — председателем Наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства Украины, а в 2014—2018 годах — гендиректором Киевского инвестиционного агентства («Киевинвест»).
  • Александр Щур — работал в государственном «Укрэксимбанке» с 2000 по 2024 годы, где занимал должности члена правления, председателя комитета по управлению активами и пассивами, председателя кредитного комитета и начальника управления внешних заимствований.
  • Николай Гладышенко — член правления и финансовый директор государственного ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилло»). До этого, в 2015—2022 годах, занимался адвокатской деятельностью.

Иностранные эксперты

В Наблюдательный совет также вошли три иностранных специалиста:

  • Петр Новак — в 2022—2024 годах являлся членом правления и техническим директором АО ПЗУ. В 2021—2022 годах занимал должность министра экономического развития и технологий Польши, а в 2018—2020 годах возглавлял польскую Комиссию по надзору за аудиторской деятельностью.
  • Ежи Яцек Шугаев — с 2018 по 2024 год возглавлял правление КредоБанка.
  • Эва Каролина Маргарета де Фальк — независимый директор и председатель аудиторского комитета совета директоров А О Бетссон, главный юрисконсульт А О Команда Оливия, независимый член совета директоров и председатель комитета по рискам и аудиту совета директоров А О Скандиабанкен, а также гендиректор и председатель совета А О Де Фальк Консал. Кроме того, в 2021—2023 годах она возглавляла А О Холдинг Тессин Нордик и А О Тессин Нордик, а в 2016—2019 годах — А О Сведбанк Франчайз.

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Срок полномочий новоназначенных членов Наблюдательного совета составляет три года с даты вступления в должность всех членов, что состоится после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.

Напомним

Первый после национализации Сенс Банка наблюдательный совет был сформирован в сокращенном составе из пяти членов во главе с экспредседателем представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунером в июле 2023 года. Представителями государства в нем остаются Андрей Свистун и Владислав Власюк.

По состоянию на начало 2025 года по общим активам Сенс Банк занимал 9 место (143,73 млрд грн, или 3,85%) среди 61 украинского банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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