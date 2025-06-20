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20 июня 2025, 8:33 Читати українською

НБУ представил памятные монеты, посвященные писателям Расстрелянного возрождения (фото)

Национальный банк 19 июня ввел в обращение две памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк 19 июня ввел в обращение две памятные монеты «Расстрелянное возрождение.
Фото: НБУ

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Отмечается, что эти монеты положили начало новому тематическому направлению, посвященному Расстрелянному возрождению и его писателям, которые в 20-х — начале 30-х годов XX века дали мощный импульс для развития украинской культуры, однако были беспощадно репрессированы тоталитарным советским режимом.

Характеристики

Памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол» имеют номинал 5 гривен, изготовленные из нейзильбера, тираж каждой до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монет — рифленая. Обе монеты украшены цветной печатью.

Дизайн монет

Аверс обеих монет — одинаковый. На нем размещена стилизованная надпись СЛОВО — название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы — образ молодого поколения писателей, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями.

Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква «О», из которой стекает кровь, напоминая о болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых писателей.

На реверсе монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Николая Хвылевого. Символическая композиция передает глубокий смысл: лицо писателя как будто заключенное среди каменных плит неправильной формы, отражающих попытки тоталитарного режима уничтожить память о писателе.

Справа от портрета вертикально расположены надписи: НИКОЛАЙ/ФИТИЛЕВ — настоящее имя писателя, отчеканенное рельефно, и НИКОЛАЙ/ВОЛНОВЫЙ — псевдоним, выполненный зеркально. Слева отмечены годы жизни писателя- 1893/1933.

На реверсе монеты «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол» на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Юлиана Шпола, избитый пятнами коррозии, забвения, но не потерянный до конца. Справа от портрета вертикально расположены надписи: МИХАИЛ / ЯЛОВЫЙ — настоящее имя писателя, отчеканенное рельефно, и ЮЛИАН / ШПОЛ — псевдоним, выполненный зеркально. Слева отмечены годы жизни писателя- 1895/1937.

Авторы монет: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Анатолий Демяненко, Владимир Атаманчук.

Где купить

Купить памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол» можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 20 июня 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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